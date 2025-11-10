Dėl kultūros ministro posto – Nausėdos sprendimas

„Prezidentas tvirtins Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą į kultūros ministres“, – po socialdemokratės susitikimo su prezidentu sakė Jolanta Karpavičienė.
J. Karpavičienės teigimu, šalies vadovo ir kandidatės į ministrus susitikimas buvo „labai dalykiškas, konstruktyvus ir aktualus“.
„Visų pirma, siekiant apsvarstyti ir įvertinti įtampas, kylančias kultūros bendruomenėje ir visuomenėje, kurios susiklostė dėl užsitęsusio chaotiško kandidato į kultūros ministrus paieškos ir jo politinės komandos formavimo procesų“, – teigė patarėja.
Anot jos, prezidentas „supranta ir gerbia visuomenės reiškiamą pilietinę vertybinę poziciją“.
„Jis akcentavo aiškų siekį, kad būtina kuo greičiau ieškoti bendrų sprendimų ir imtis veiksmų, kad kultūra (...) būtų ne skaldanti, o valstybę ir visuomenę telkianti bei pilietiškumą stiprinanti jėga“, – kalbėjo J. Karpavičienė.
Patarėjos teigimu, susitikimo metu aptarta ir būsimos ministrės komanda be „Nemuno aušros“ atstovų.
