Nausėda apie padėtį kultūros lauke: abiem pusėms reikėtų atsisakyti perdėtų emocinių reakcijų

„Kultūros srityje, aš tikiuosi, mes pamažu sugrįšime į normalią būseną. Tikrai gal reikėtų ir abiem pusėms atsisakyti tam tikrų galbūt perdėtų emocinių, sakyčiau, reakcijų, kurios dažnai atsitinka“, – LRT televizijai pirmadienį sakė prezidentas.
„Ne visada sprendimai gali būti tokie, kokių aš galbūt labiausiai norėčiau kaip žmogus, bet šiandien naujoji kultūros ministrė (…) tikrai yra pasirengusi dialogui, pasirengusi aistrų malšinimui ir yra pasirengusi konstruktyviai žiūrėti į ateitį, nes ateityje laukia daug svarbių dalykų“, – akcentavo jis.
G. Nausėda akcentuoja suprantantis kultūros bendruomenės nepasitenkinimą ir antrą mėnesį besitęsiančių protestų pagrindą bei pripažįsta, kad „Nemuno aušros“ į ministrus deleguotas Ignotas Adomavičius nebuvo tinkamas kandidatas Kultūros ministerijos vadovo postui užimti. Vis dėlto prezidentas pažymi – tai buvo neatsiejama įprastų politinių procesų dalis.
„Klausimai ir (kultūros bendruomenės – ELTA) keliami reikalavimai yra suprantami. Aš tikrai gretimoje salėje susitikau su kultūros bendruomenės atstovais tuo metu, kai situacija buvo labai įkaitusi, bet (…) politikoje, kai yra formuojamos valdančiosios koalicijos, negalima paimti ir iš vitrinos pasirinkti tą žmogų, kurį labiausiai norėtum pasirinkti, nes yra tokie dalykai kaip partijų susitarimai (…), kaip ministerijų pasidalinimas. Kartais atsiduri tokioje situacijoje, kurioje lengvo arba malonaus sprendimo nėra. Tuo metu situacija buvo labai aiški – arba mes formuojame Vyriausybę, nes iš esmės nuo to ministro (I. Adomavičiaus – ELTA) skyrimo priklausė galimybę suformuoti visą, pilnos sudėties Vyriausybę, arba nesuformuojame“, – kalbėjo šalies vadovas.
Kartais atsiduri tokioje situacijoje, kurioje lengvo arba malonaus sprendimo nėra
„Jeigu tąkart tai nebūtų padaryta, veikiausiai ir šiandien dar būtume kažkokioje amorfiškoje būsenoje ir (būtume – ELTA) negalėję net normaliai pradėti svarstyti 2026 m. biudžeto“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta anksčiau, prezidentas G. Nausėda pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė socialdemokratą Robertą Kauną krašto apsaugos ministru, o V. Aleknavičienę – kultūros ministre.
Tiesa, dėl padėties Kultūros ministerijoje kultūros bendruomenė tęsia protestus. Pasipiktinę rugsėjį įvykusiais socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
Šiuo metu laikinai KAM vadovauja vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, o Kultūros ministerijai – švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Naujausi komentarai