Po ministerijų mainų – Aleknavičienės nusivylimas

2025-09-23 10:28
Karolina Konopackienė (ELTA)

Socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ sutarus apsikeisti Energetikos ir Kultūros ministerijomis, pastarajai vadovauti paskirta socialdemokratė Vaida Aleknavičienė tikina suprantanti, jog koalicijos partnerių derybose buvo būtina ieškoti vieningo sprendimo, tačiau neslepia ir apmaudo.

Vaida Aleknavičienė
Vaida Aleknavičienė / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

„Suprantama, jog derybose dėl valdžios formavimo dažnai tenka ieškoti kompromisų, tačiau nuslėpti apmaudo – neįmanoma. Kultūros reikšmė visuomenei yra nepamatuojama, ji formuoja mūsų tapatybę, stiprina bendruomenes ir kuria ateities viziją“, – socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį rašė parlamentarė.

„Tikiuosi, kad Vyriausybė ir naujoji ministerijos vadovybė užtikrins deramą dėmesį kultūros sektoriaus tęstinumui ir plėtrai“, – pabrėžė ji.

Socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys Ignotas Adomavičius. Ši kandidatūra buvo viešai kritikuojama, nes politikas esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijų.

ELTA primena, kad prieš kurį laiką prezidentas G. Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę V. Aleknavičienę.

