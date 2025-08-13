 Saulius Skvernelis sako, kad keičiantis koalicijai, jis nebebus Seimo pirmininku

2025-08-13 20:49
BNS inf.

 Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis sako, kad keičiantis valdančiajai koalicijai, jis neliks Seimo pirmininko poste, trečiadienį skelbia portalas „15min“.

Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Galiu pasakyt, kad neliksiu. Koalicija pasikeis, tai ir Seimo pirmininkas keisis. Aš nebūsiu (Viktoras – BNS) Pranckietis“, – „15min“ teigė S. Skvernelis.

 Koalicija pasikeis, tai ir Seimo pirmininkas keisis.

2016 metais į Seimą V. Pranckietis pateko kaip Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys, tačiau 2019 metais paliko „valstiečius“, kai šios partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis pareikalavo jo atsistatydinimo iš Seimo pirmininko pareigų.

Palikęs „valstiečius“, V. Pranckietis išlaikė parlamento vadovo postą, nes tuometinei LVŽS ir Lietuvos socialdemokratų darbo partijos koalicijai neužteko balsų jo atstatydinti.

Kaip skelbė BNS, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ trečiadienį pareiškė nebegalinti dirbti su „Nemuno aušra“.

Tuo metu „Nemuno aušra“ netiesiogiai pavadino demokratus skaldančia jėga, o partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius BNS teigė, kad LSDP dabar turi pasirinkti, su kuo tęsti darbą – demokratais ar „aušriečiais“.

Derybas dėl koalicijos socialdemokratai vykdo praėjusią savaitę atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.

