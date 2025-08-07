Skvernelis neskuba sudarinėti derybinės grupės: mes dabar tik planuojame susitikti

„Mes nesvarstėme dar jokių derybų grupių sudarymo. Mes dabar tik planuojame susitikti. Jeigu (Lietuvos socialdemokratų – ELTA) partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patvirtins, tai kitą savaitę toks susitikimas vyks“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė S. Skvernelis.
Tiesa, pasak jo, reikalingas ir atskiras pokalbis, kuriam dalyvautų jis pats, socialdemokratų lyderės M. Sinkevičius, į premjeres deleguota Inga Ruginienė bei demokratų frakcijos Seime seniūnas Linas Kukuraitis.
„Aš dar įvardinčiau galbūt pasikalbėjimu arba konsultacijom dviejų partijos pirmininkų ir kandidatės į premjerus. Iš mūsų pusės dar būtų natūralu ir frakcijos seniūnas. Pasikalbėtume plačiau šiek tiek apie viziją, valstybės ateities matymą, Vyriausybės formavimo principus ir, aišku, kokius partnerius matytų koalicijoje, su kuo norėtų darbuotis. Jeigu tie pokalbiai bus vaisingi, tada, matyt, bus derybinė grupė. Kokia ji bus, mūsų partija dar nesvarstė, nuspręs“, – pridūrė Seimo pirmininkas.
ELTA primena, kad Gintautui Paluckui nusprendus pasitraukti iš pareigų, atsistatydino ir visas Ministrų kabinetas. Tiesa, Vyriausybė, laikinai vadovaujama finansų ministro Rimanto Šadžiaus, tęs darbą, kol bus suformuotas naujas Ministrų kabinetas.
Trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į G. Palucko vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią I. Ruginienę.
