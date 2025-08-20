Tapinas: solidi partija tampa melagių susirinkimu

„Ši koalicija kelia dar daugiau abejonių, nei ankstesnė, nes tarp partnerių yra ir antivalstybine retorika pagarsėjusių žmonių, ir žmonių, kurie labai nusiteikę prieš sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. Negana to, yra „Nemuno aušra“, prieš kurią jau buvo vykdomi protestai, ir per tą laiką, kol partija buvo valdančiojoje koalicijoje, situacija su ja tik pablogėjo. STT pradėjo tyrimą dėl jų finansų rinkimų kampanijos metu, pripažinta, kad partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius slėpė mokesčius. Mūsų Vakarų partneriai Remigijų Žemaitaitį vadina antisemitu. Socialdemokratai po istorijos su Gintautu Palucku galėjo įsivertinti savo klaidas, bet jie atsitraukė nuo visko, ką yra sakę anksčiau, ir tik laiko klausimas, kada vėl užlips ant to paties grėblio“, – apie priežastis, paskatinusias organizuoti mitingą, kalba A. Tapinas.
Protesto diena ir laikas priklausys nuo to, kada bus pasirašoma koalicinė sutartis. Jį žadama pradėti prie prezidentūros, o tęsti žygiu iki Seimo, kur turėtų įvykti mitingas. Daukanto aikštė, kaip sako A. Tapinas, pasirinkta ne šiaip sau.
„Prezidentas negali tiesiogiai formuoti koalicijos, tačiau šiame procese jis labai svarbus žaidėjas. Jo pozicija svarbi, todėl mitingą ir planuojame pradėti Daukanto aikštėje, kur prezidentui arba jo atstovams įteiksime peticiją, raginančią prezidentą užimti griežtesnę poziciją koalicijos atžvilgiu. Jis pats yra sakęs, kad „Nemuno aušra“ koalicijoje yra klaida, kad jis netvirtins partinių ministrų, nepamirškim ir jo įtemptų santykių su Tomaševksio partija. Mums svarbu priminti prezidentui: kad ir kaip jis norėtų malonios koalicijos, dirbti jam tikrai nebus lengva“, – dar vieną akcijos tikslą įvardija „Laisvės TV“ įkūrėjas.
Tik laiko klausimas, kada vėl užlips ant to paties grėblio.
Tačiau jis sako, kad sunku nuspėti, ar iš prezidento galima tikėtis griežtumo.
„Jam svarbiausia asmeniniai reitingai. Manau, jis supranta, kad jau nukentėjo, neišsakęs pozicijos G. Palucko klausimu ir tam tikra prasme jį gynęs. Galiausiai toje situacijoje G. Nausėda tapo vienu iš pagrindinių pralaimėtojų. Jei jis nuleis toną, o nauja koalicija vėl prisidirbs, jis gaus naują smūgį“, – pastebi A. Tapinas.
Socialdemokratų laikinasis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neseniai yra sakęs, kad supranta, jog tokia koalicija nėra tobula, tačiau už tokią neva balsavo visi partijos nariai – ne tik užimantys aukščiausias pozicijas, bet ir skyrių vadovai. Tačiau A. Tapinui tai kelia abejonių.
„M. Sinkevičius vieną dieną kažką pasako, o kitą pamiršta. Anksčiau koaliciją su „Nemuno aušra“ jis pats vadino klaida. Dabar sako, kad socialdemokratai buvo įsprausti į kampą. Norėčiau pabrėžti įdomų dalyką. Socialdemokratai žaidžia negražų žaidimą, prisidengdami kolektyvine atsakomybe. Pernai, kai sudarinėjo koaliciją, nebuvo jokių skyrių sprendimų, susirinki partijos aukščiausi organai ir nusprendė. Dabar reikia nuimti atsakomybę nuo M. Sinkevičiaus pečių, tad prisidengiama skyrių sprendimu“, – visuomenininkas priduria, kad socialdemokratų veiksmuose jau seniai nėra nuoseklumo, logikos ir vertybinio pamato.
Nerimą jam kelia ne tik naujųjų koalicijos partnerių reputacija, bet ir tai, kad tokiai koalicijai vargu ar pavyks sklandžiai dirbti.
„Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga jau kelia savo reikalavimus, „Nemuno aušra“ turės savo. Man nesuvokiama, kaip jie susitars ir galės sklandžiai dirbti. Turbūt postai, valdžios dalybos, priėjimas prie gėrybių stalo šiek tiek apgludintų kampus, tačiau čia veikia ir būsimosios koalicijos narių ego. Jiems bus sunku dirbti, nes iškils daugybė klausimų, kurie jau turėjo būti išspręsti, o jau važiuoja lavina naujų klausimų, ateina biudžetas, ateina kiti metai. Aš nepasitikiu jų gebėjimais susitarti“, – sako A. Tapinas.
Jis akcentuoja, kad svarstant, ką kviesti į koaliciją, tarp socialdemokratų buvo nemažai žmonių, kurie manė, kad visgi būtų buvę įmanoma susitarti su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Darbas su Sauliaus Skvernelio vadovaujama partija, paties A. Tapino vertinimu, būtų kur kas sklandesnis.
„Man labai gaila, kad solidi partija dabar tampa melagių ir savo žodį galinčių bet kurią akimirką sulaužyti žmonių susirinkimu“, – priduria visuomenininkas.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
