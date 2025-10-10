Tikina: mažumos Vyriausybė būtų radikalu

„Gal nenueikime prie labai kraštutinių variantų, manau, kad mažumos Vyriausybės variantas visų įmanomų variantų kompozicijoje yra mažiausiai tikėtinas“, – penktadienį žurnalistams Vilniuje sakė jis.
Taip jis reagavo į opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų prezidiumo ketvirtadienio pareiškimą, kuriuo socialdemokratai raginami nutraukti koaliciją su „Nemuno aušra“ ir formuoti naują ministrų kabinetą.
Konservatoriai savo ruožtu pakartojo esantys pasirengę paremti socialdemokratų mažumos Vyriausybę, jei ši prisiims atsakomybę už valstybės strateginę kryptį.
LSDP pirmininkas tvirtino šį konservatorių raginimą vertinantis labiau kaip „politinį trolinimą“.
„Klausimas, kiek čia opozicijos veikimas yra nuoširdus noras padėti, o ne noras išmakaluoti dar labiau visą situaciją“, – svarstė M. Sinkevičius.
Kita vertus, jo teigimu, šeštadienį posėdžiausianti LSDP taryba svarstys visus įmanomus variantus, kaip spręsti susidariusią politinę krizę.
Socialdemokratų lyderis pripažino, kad įvykdyti ministerijų mainai ir po to kilęs kultūros bendruomenės protestas „šiek tiek įsiūbavo tą valstybės laivą“.
„Bet valstybės laive sėdime visi – ir kultūrininkai, ir švietimiečiai, ir sveikatos specialistai, ir politikai. Tai klausimas, ar tą laivą ir įgulą išvairuosime, kai jūra banguota, ar iškrisime vienas po kito už borto? Vienas iškrito, gali laukt kiti“, – teigė M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, kultūros bendruomenės protestus išprovokavo valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ vietoj Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose.
Aistras dar labiau pakurstė premjerės Ingos Ruginienės ir prezidento Gitano Nausėdos pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo jis pasitraukė iš pareigų.
LSDP lyderis penktadienį sakė pastaruoju metu matantis prezidento atsitraukimą nuo Vyriausybės formavimo reikalų.
„Manau, kad prezidentas puikiai pats supranta, ką jisai daro ir kokios jo veikimo pasekmės. Manau, kad jis tą situaciją apmąsto ir apmąstys vėliau. Jis vakar pasakė, kad lyg ir atsiriboja ir nebevadovaus vaikų darželių ar vaikų grupei. Tai mes, aišku, nesijaučiame vaikai ir ne smėlio dėžėje čia veikiame, o valstybės klausimus sprendžiame (...). O prezidentas turbūt šiek tiek nudegė pirštus aktyviai dalyvaudamas Vyriausybės formavime“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
Šiuo metu valdantieji yra įstrigę dėl kultūros ministro paskyrimo – kultūros bendruomenė teigia nesutiksianti nė su vienu „Nemuno aušros“ deleguotu ministru, o užsiminus apie galimus ministerijų mainus, tą patį kartoją ir kitų sričių atstovai. Laikinai vadovauti Kultūros ministerijai paskirta švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Robertas Duchnevičius: mažumos Vyriausybė būtų radikalu, juokingai skamba konservatorių parama jai
Mažumos Vyriausybė būtų radikalus žingsnis, o opozicinių konservatorių jai žadama parama skamba juokingai, sako Vilniaus rajono meras socialdemokratas Robertas Duchnevičius.
„Man juokingai skamba, kai Laurynas Kasčiūnas bando čia parodyti, kad jau kažkur pavaidino demokratiją, nubalsavo ir palaikys Vyriausybės naująjį biudžetą konservatoriai. Tai nežinau, ką ten galima palaikyti“, – BNS penktadienį sakė R. Duchnevičius.
Tuo metu premjerei Ingai Ruginienei ketvirtadienį pareiškus, kad ji pasiruošusi bet kokiam scenarijui, tarp jų – ir darbo mažumos Vyriausybėje, R. Duchnevičius sako, kad pastarasis scenarijus būtų „radikalus žingsnis“.
„Tas žingsnis gali lemti, kad nebus priimtas biudžetas, nesulauksi palaikymo. Nes, sakau, čia yra geradarių kai kuriose partijose, kur labai jau siūlosi, va ten, jeigu vieną išmesi, mes padėsime, bet netikiu aš tais dalykais“, – žurnalistams pažymėjo socdemas.
Savo ruožtu, nepasitikėdamas konservatorių siūloma parama, R. Duchnevičius pasigenda Seime diplomatijos ir konstruktyvaus bendradarbiavimo tarp visų politikų.
„Kiekvienas yra irgi kartais suinteresuotas savo balsų tokiu gaudymu ir išeina, kad daugiau yra peštynių nei to konstruktyvaus darbo. Tai aš čia visiems noriu pasakyti, manau, kad Seimas (...) ir parlamentinių grupių lyderiai turėtų daugiau kalbėtis ir ieškoti sąlyčio taškų, nepaisant to, pozicijoje, ar opozicijoje visi yra“, – BNS pažymėjo R. Duchnevičius.
Šeštadienį LSDP tarybai ketinant svarstyti, kaip išeiti iš politinės krizės, Vilniaus rajono meras sakė neturintis informacijos, kad būtų planuojami kardinalūs žingsniai.
„Nors aš esu valdybos narys, bet mes dar nesame diskutavę, tai tiesiog manau rytoj ta diskusija kažkokia ir įvyks“, – teigė R. Duchnevičius.
