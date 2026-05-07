Seimas leido Gintautą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Už tai, kad būtų panaikintas šio parlamentaro teisinis imunitetas, balsavo 93 Seimo nariai, prieš buvo du, susilaikė trys politikai.
Balsavime dalyvavo 38 socialdemokratai ir visi palaikė imuniteto panaikinimą, tačiau 13 šios frakcijos narių nebalsavo.
Demokratė Agnė Širinskienė tvirtino, kad G. Palucko neliečiamybė panaikinta opozicijos pastangomis.
„G. Paluckas nebuvo ištrauktas iš esmės turint labai didelę opozicijos mobilizaciją. Mūsų kolegos net iš motinystės atostogų atėjo ir atėjo tie, kurie serga – matėte su kaukėmis. Jeigu ne tie žmonės ir ne mobilizacija, manau, rezultatas būtų kitoks“, – teigė ji.
G. Palucką partijos pirmininko kėdėje pakeitęs Mindaugas Sinkevičius ne kartą tikino, kad Seimo socdemai „be išlygų“ palaikys buvusio premjero neliečiamybės panaikinimą.
Pagal Konstituciją, Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržoma jo laisvė.
Leidimą patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn gali duoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.
Teisėsauga nori ekspremjerui pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė anksčiau teigė, kad G. Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 344 tūkst. 578 eurų vertės turto.
Teisėsaugos duomenimis, jie neteisėtai turtėjo nuo 2010-ųjų gruodžio iki 2024-ųjų gruodžio. Neaiškios kilmės pajamomis esą įsigyta automobilių, nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių.
G. Paluckas anksčiau žurnalistams sakė visas pajamas galįs pagrįsti, tačiau ketvirtadienį apie tai iš Seimo tribūnos jis nekalbėjo.
„Aš taip pat, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, labai mėgstu skaičiuoti svetimus pinigus. Bet ateinančiu laikotarpiu, panašu, kad reikės skaičiuoti savus ir dar ne vienam, o su prokuroru. Na, šis reikalas, šis šokis, šis tango šokamas dviese, todėl Seimo pagalbos man tikrai nereikės. Ačiū, mieli kolegos“, – sakė parlamentaras.
Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Ignas Vėgėlė kėlė klausimą, ar įvykiams, dėl kurių teisėsauga nori patraukti parlamentarą baudžiamojon atsakomybėn, nėra suėjęs senaties terminas. Anot jo, G. Paluckas įtariamas apysunkiais nusikaltimais, o jiems taikoma 12 metų senatis.
„Mano vertinimu, Seimas daro klaidą, tai turėjo būti aiškinamasi komisijoje“, – tvirtino I. Vėgėlė.
Generalinė prokuratūra balandžio 24 dieną areštavo G. Paluckui ir jo sutuoktinei Ilmai Paluckei priklausančius butus Vilniuje, Trinapolio ir Lvivo gatvėse.
Praėjusią savaitę BNS skelbė, jog politikas pardavė turėtą 51 proc. Vilniaus elektronikos prietaisų gamybos įmonės „Emus“ akcijų paketą kitam jos savininkui ir vadovui Mindaugui Milašauskui.
N. Grunskienė antradienį patvirtino, kad įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo pareikšti ir I. Paluckei.
Po prokuratūros kreipimosi į parlamentą politikas sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje, tačiau teigė neplanuojantis trauktis iš Seimo ir iš Socialdemokratų partijos frakcijos.
Šios frakcijos seniūnė Orinta Leiputė ketvirtadienį sakė nematanti priežasčių, kodėl G. Paluckas negalėtų dirbti frakcijoje.
„Kol nepaaiškės kitokia informacija, jis (G. Paluckas – BNS) tikrai dirbs frakcijoje“, – teigė ji.
G. Paluckas iš ministro pirmininko pareigų pasitraukė praėjusių metų vasarą po pasirodžiusios informacijos apie neatlygintą žalą vadinamojoje žiurkių byloje, teisėsaugai pradėjus ikiteisminius tyrimus dėl jo verslo ir visuomenei keliant klausimus dėl jo dalyvavimo įmonių veikloje.
Naujausi komentarai