Seimas ratifikavo konvenciją dėl reparacijų Ukrainai komisijos

Ši institucija sprendžia dėl dešimčių milijardų eurų vertės reparacijų, skirtų atlyginti Ukrainai Rusijos invazijos žalą.
Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas prieš balsavimą teigė, jog komisijos įsteigimas – svarbus ir savalaikis sprendimas, sustiprinantis tarptautinės teisės principus.
„Ratifikuodami šią konvenciją, mes taip pat patvirtiname solidarumą su Ukraina, remiame teisingumą ir visišką žalos atlyginimo principą. Mes prisidedame prie tarptautinės sistemos, kuri siekia, kad šie nusikaltimai neliktų be pasekmių“, – kalbėjo parlamentaras.
Konvenciją gruodį Nyderlanduose Lietuvos vardu pasirašė ministras Kęstutis Budrys.
Kaip yra nurodžiusi Užsienio reikalų ministerija, Tarptautinė paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisija kuruos žalos registro veiklą.
Komisija yra nauja institucija, kuri peržiūrės, vertins ir priims sprendimus dėl prašymų atlyginti žalą ar nuostolius, patirtus dėl Rusijos tarptautinės teisės požiūriu neteisėtų veiksmų Ukrainoje arba prieš Ukrainą.
Lietuvos įnašas į registro biudžetą šiemet sudarys kiek daugiau nei 27 tūkst. eurų.
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