Seimo komitetas – už alkoholį imituojančių gėrimų pardavimo nepilnamečiams bausmes

Bauda už tokių gėrimų, įskaitant nealkoholinį vyną, alų, sidrą, taip pat jei pavadinime yra džinas, tekila, trauktinė, vermutas, romas, pardavimą nepilnamečiams siektų 60–120 eurų, o už jų perdavimą – 20–50 eurų – tiek pat, kaip ir už energetinių gėrimų realizavimą aštuoniolikos neturintiems jaunuoliams.
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas trečiadienį pritarė tokioms Administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, kurias parengė socialdemokratas Darius Razmislevičius. Už balsavo aštuoni komiteto nartiai, o Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Ignas Vėgėlė susilaikė.
Komitetas taip pat pritarė Vyriausybės išvadai, kad tokios sankcijos būtų taikomos plačiau – ne tik už lietuviškų, bet ir importuotų tokių nealkoholinių gėrimų pardavimą ar perdavimą.
Šiuo metu nepilnamečiai gali laisvai įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų gėrimų, turinčių alkoholio prekės ženklą.
BNS rašė, kad remiantis prekybos tinklų atstovų duomenimis, nealkoholinių gėrimų pardavimai kasmet auga. Pavyzdžiui, „Maximos“ tinkle šį vasarį, palyginti su 2025-ųjų vasariu, nealkoholinio alaus pardavimai augo 30 proc., vyno – 10 proc., o putojančio vyno paklausa per metus padidėjo 12 proc.
„Iki“ pernai nealkoholinio putojančio vyno pardavimai augo apie 12 proc., vyno – beveik 10 proc., alaus pardavimai per pastaruosius ketverius metus augo maždaug ketvirtadaliu.
Prekybininkai sako, kad nealkoholiniam alui atsiranda daugiau vietos lentynose, didėja skonių bei prekės ženklų įvairovė.
