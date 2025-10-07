Seimo komitetuose – rokiruotė

Už tokius pakeitimus balsavo 60 parlamentarų, prieš buvo 24, susilaikė 11 politikų.
Pasikeitimai Seimo komitetuose susiję su valdančiosios daugumos performavimu ir kai kurių parlamentarų paskyrimu ministrais.
D. Šakalienė per pastarąsias savaites komitetą pakeitė antrą kartą.
Kiek anksčiau krašto apsaugos ministrė iš NSGK jau buvo perkelta į Kultūros komitetą, tačiau jame dirbti atsisakė.
Tarp krašto apsaugos ministrės ir daugelio NSGK narių pastaruoju metu tvyrojo įtampa dėl lėktuvų pirkimų, karinės žvalgybos vado nušalinimo nuo pareigų. Ji kritikuota, kad yra komiteto, kuris prižiūri jos vadovaujamą ministeriją, narė.
Minėtą komitetą papildys A. Gedvilas, dėl to iš NSGK narių prieš jo valią išbrauktas Mišrios Seimo narių grupės politikas Vytautas Sinica, nes NSGK jau pasiektas maksimalus leidžiamas narių skaičius.
V. Sinica perkeltas į Biudžeto ir finansų komitetą. Tiesa, jis po kurio laiko turėtų grįžti į NSGK, nes parlamento vadovas Juozas Olekas antradienio rytą pažadėjo registruoti Seimo statuto pataisas, leisiančias padidinti komiteto narių skaičių iki 14.
Dabar Seimo statutas numato, kad komitete gali būti ne daugiau kaip 13 narių.
Pats V. Sinica BNS sakė, kad jo pašalinimas iš NSGK buvo netikėtas, dar didesne staigmena tapo ketinimas paskirti į Biudžeto ir finansų komitetą bei svarstė, jog pakeitimas „aušriečiu“ greičiausiai susijęs su ne visuomet valdančiajai daugumai ir Krašto apsaugos ministerijai palankiais balsavimais.
Opozicijos atstovai kritikavo „aušriečio“ A. Gedvilo paskyrimą į NSGK.
„Gerbiamieji, Rimantai Sinkevičiau ir kiti, jūs įleidžiate lapinus į vištidę, ir jūs esate atsakingi už Aido Gedvilo informacijos siurbimą iš NSGK, įtaką Lietuvos saugumo infrastruktūrai. Ir tai nėra šiaip sau, tai yra didelė atsakomybė ir didelė našta Lietuvos saugumui įleidžiant Lietuvos priešus, kurie ne kartą balsavo prieš Lietuvos saugumo interesus į kertinius mūsų interesus“, – kalbėjo liberalas Simonas Gentvilas.
Antradienį socialdemokratas R. Sinkevičius patvirtintas NSGK pirmininku.
Taip pat Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą paliks jo pirmininkas „aušrietis“ Kęstutis Bilius, jis darbą tęs Socialinių reikalų ir darbo komitete. Iš šio komiteto vadovės pareigų atleista socialdemokratė Jūratė Zailskienė, nes ji pradėjo eiti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas.
Į Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą perkeltas Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos politikas Jaroslavas Narkevičius. Jo frakcijos kolegė teisingumo ministrė Rita Tamašunienė dirbs Švietimo ir mokslo komitete.
