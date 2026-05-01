Seimo pirmininkas: pastatėme Valdovų rūmus, bus ir stadionas

„Žmonės gerbia ne tas partijas, kurios daug kalba. Žmonės gerbia tas partijas ir tuos lyderius, kurie padaro. (...) Mes pastatėme Valdovų rūmus, mes pastatysime Tautos namus, mes pastatysime Nacionalinį stadioną ir net sutvarkysime Sporto rūmus“, – penktadienį Jonavoje teigė parlamento vadovas.
Kalbėdamas apie iššūkius, jis ragino socialdemokratus daugiau dėmesio skirti demografijai.
„Šiandien yra du pagrindiniai dalykai, kuriuos mes turime užtikrinti. Tai taika, kuri kainuoja. (...) Bet šiandien taip pat reikalinga išspręsti demografines problemas. Jeigu nebus žmonių, nebus dėl ko ir aukotis“, – teigė Seimo pirmininkas.
„Mes turime būti kultūringa ir kūrybinga, turime būti sveika ir išsimokslinusi tauta. Mes turime užtikrinti žmonėms darbą ir uždarbį, turime užtikrinti žmonių solidarumą“, – pridūrė jis.
Politikas tvirtino, kad Lietuva turi būti tokia šalis, kurioje žmonės kurtų šeimas ir į ją norėtų sugrįžti.
„Tie 800 tūkstančių, kurie paliko Lietuvą, kada buvo suirutė, kada buvo konservatorių valdžia, sugrįžta, kai valdžioje socialdemokratai“, – kalbėjo socdemas.
