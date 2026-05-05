Seimo pirmininkas siūlo leisti Sabatauskaitei tęsti lygių galimybių kontrolierės darbą

Pastaroji lygių galimybių kontroliere paskirta 2021-aisiais, iki tol teisininkė vadovavo Lietuvos žmogaus teisių centrui.
B. Sabatauskaitė yra tarptautinės teisės magistrė, šį laipsnį ji įgijo Mykolo Romerio universitete.
Jos tėvas Julius Sabatauskas yra Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys, taip pat pirmininkauja Teisės ir teisėtvarkos komitetui.
Dar kitu potvarkiu Seimo vadovas vaiko teisių apsaugos kontroliere siūlo skirti Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės pavaduotoją, iki 2019 metų įstaigai vadovavusią Aliną Jakavonienę.
Nuo 2010-ųjų vaiko teisių apsaugos kontrolierės pareigas eina Edita Žiobienė.
Šias kandidatūras Seimo vadovas turėtų pristatyti ketvirtadienį vyksiančio posėdžio metu.
Tiek lygių galimybių kontrolierių, tiek vaiko teisių apsaugos kontrolierių Seimo pirmininko teikimu penkeriems metams skiria ir atleidžia parlamentas.
