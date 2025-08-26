Seimo salėje – nepadorus socialdemokrato gestas konservatoriui

„Na, taip, tiesiog emocija. Draugiškas, broliškas ginčas. Taigi nešauksi per visą salę“, – naujienų portalui „15min“ sakė politikas, aiškindamas, kad gestas buvo skirtas konservatoriui Audriui Petrošiui.
Šis parlamentaras prieš tai G. Drukteiniui priminė jo viešą pažadą suvalgyti kaklaraištį, jeigu Gintautas Paluckas atsistatydins iš premjero pareigų.
Na, taip, tiesiog emocija. Draugiškas, broliškas ginčas.
Socialdemokratas prisipažino pasielgęs nederamai.
„Žinoma, kad nedera, bet gyvename tokiame pasaulyje, kad tai, kas buvo nepadoru prieš 20 metų, įvairūs leksikos dalykai, gestai ir taip toliau, dabar kažkaip išsitrynė, išbluko, pasidarė kasdienybe. Įsijunkite televiziją ir nustebsite, kiek per vieną vakarą išgirsite nenorminės leksikos iš televizijos kanalų – šnekamoji šiuolaikinės kartos kalba. Suprantu, kad tai nėra gerai, kad negražu mano lygio, išsilavinimo žmogui. Bet gyveni visuomenėje ir negali būti nuo jos nepriklausomas“, – tvirtino jis.
A. Petrošius BNS perduotame komentare teigė nesijaučiąs labai įžeistas, „kadangi pati situacija nebuvo piktybiška“.
„Tiesiog darau prielaidą, kad arba tas kaklaraištis, kurį kolega Drukteinis žadėjo suvalgyti, yra per brangus, arba pernelyg dažnai yra atkreipiamas dėmesys į pažado nevykdymą ir dėl to kolega pajautrintai reaguoja į priminimus, o galbūt ponas Drukteinis, kadangi yra etiketo žinovas, etiketo paraštėse žino tokių situacijų, kuomet tokio tipo reakcijos yra „legalios“ ir adekvačios“, – sakė konservatorius.
Jis tikino situacijos neeskaluosiantis kreipimusi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.
