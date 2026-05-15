Šimonytė: situacija – visiškai nejuokinga

„Situacija yra visiškai nejuokinga, nes kiekvienas apsilankymas mūsų tarnybų (...) pas politikus, o ypač parlamente, yra dar viena proga kažkam bandyti visus politikus, visą politinę sistemą teplioti viena spalva ir sakyti, kad politika yra ta sritis, kur sąžiningų žmonių nėra, nes iš principo būti negali, kas yra netiesa“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė I. Šimonytė.
Pasak jos, teisėsaugos institucijos dirba savo darbą, matant poreikį atlikti procesinius veiksmus, juos atlieka.
„Ir iš to taško tai tarsi matyti, kad nėra čia nei šventųjų, nei pateptųjų, nei kažkokių kitų, kurie kažkaip būtų apsaugoti nuo savo atsakomybės prieš įstatymą, jeigu kažkas yra įtariama, kad buvo padaryta“, – tikino konservatorė.
Ji pabrėžė, kad tokios istorijos padeda iškilti naujiems „gelbėtojams“.
„Tokios istorijos suteikia progos kažkam, tarkime, gelbėtojams, naujiems kažkokiems teigti, jog jie čia yra vieninteliai nesusitepę, nieko nepadarę ir bandys gelbėti, taip sakant, Lietuvos žmones nuo politinės sistemos kažkokiais visiškai nesisteminiais veiksmais“, – teigė Seimo narė.
Taip politikė kalbėjo ketvirtadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnams atlikus kratas „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio, taip pat partijos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Jos atliktos tiriant automobilių nuomos aplinkybes.
Taip pat teisėsaugai tiriant Valstybinės augalininkystės tarnybos kyšininkavimo bylą, kratos prieš kurį laiką atliktos ir iš Seimo pasitraukusio Kazio Starkevičius bei ekspremjero Sauliaus Skvernelio namuose bei kabinetuose parlamente.
