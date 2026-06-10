Iš Sinkevičiaus – kritika KAM

„Reikėtų daugiau atskaitomybės prieš visuomenę, nes vis dėlto viešieji finansai reikalauja maksimalaus skaidrumo. Manau, kad reikėtų visuomenei pristatyti, kas yra daroma, kokie projektai, kokie terminai, tiek kiek, aišku, leidžia galimybės“, – LRT radijui trečiadienį kalbėjo V. Sinkevičius.
Demokratas pabrėžė nemanantis, kad pagrindinė atskaitomybė už komunikaciją turėtų tekti kariuomenei. Anot jo, šią atsakomybę pirmiausia turi prisiimti politikai, priimantys sprendimus dėl gynybos finansavimo ir lėšų paskirstymo, bei KAM.
„Kariuomenė yra netinkama organizacija, netinkamas vienetas, kad komunikuotų su visuomene, nes kariuomenėje veikia griežta struktūra. Yra įsakymas ir yra vykdymas. (...) Tai čia šiuo atveju ministerija ir politikai turi prisiimti komunikaciją. Kariuomenė daro labai daug ir mes matome jos didelį pokytį – ir žinutės socialiniame tinkle, ir viešas komentavimas. (...) Tai šiuo atveju aš kariuomenei priekaištų tikrai neturiu“, – akcentavo V. Sinkevičius.
„Politikai turi prisiimti (atsakomybę už komunikaciją – ELTA), nes jie skirsto viešuosius finansus, yra priimami biudžetai“, – pridūrė politikas.
Kaip skelbė ELTA, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Antradienį Briuselyje įvyko koaliciją formuoti planuojančių partijų lyderių Mindaugo Sinkevičiaus, V. Sinkevičiaus ir Aurelijaus Verygos susitikimas.
Numatyta, kad ketvirtadienį šiuo klausimu susitiks visų trijų potencialios naujos valdančiosios daugumos partijų derybinės grupės.
Anksčiau neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
Be kita ko, viešojoje erdvėje dar praėjusią savaitę buvo svarstoma, jog M. Sinkevičiui nusprendus perimti vadovavimą Vyriausybei, premjerei Ingai Ruginienei galėtų atitekti šiuo metu Juozo Oleko užimamas Seimo pirmininko postas. M. Sinkevičiaus teigimu, teoriškai tai įmanoma, tačiau, kaip pažymėjo LSDP vadovas, jį tenkina J. Oleko darbas.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
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