Skvernelis: net košmariškame sapne neįsivaizduoju, kad galėčiau teikti Adomavičiaus kandidatūrą

„Pirma – aš neįsivaizduoju net košmariškame sapne, kad aš tokią kandidatūrą galėčiau teikti prezidentui. Tai yra neįmanoma. Net ir kažkokie šešėliai, regimybės, kai formavome Vyriausybę – (dėl jų – ELTA) buvo užkirstas kelias ministrams tapti ministrais, jau nekalbu apie profesionalumą. Tai tokios situacijos paprasčiausiai nebūtų buvę“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė S. Skvernelis.
„Dabar yra premjerės ir prezidento problema. Premjerė tiesiog atneša dekretą atleisti ministrą iš pareigų. Prezidentas, jeigu jį patvirtina, (tada – ELTA) paskiriamas kitas žmogus, kuris tikrai turi pasitikėjimą kultūros bendruomenėje, kuris galėtų atkurti pasitikėjimą, suformuojama stipri komanda ir nežiūrima į tą formalų priedą prie koalicijos sutarties, kad šita ministerija turi būti „Nemuno aušros“ atsakomybėje“, – dėstė jis.
Opozicijoje dirbančio parlamentaro teigimu, priėmus minėtus sprendimus būtų ištaisoma padaryta klaida, kai socialdemokratai ir „aušriečiai“ apsikeitė Kultūros ir Energetikos ministerijomis. Be to, tęsė jis, koalicijos partneriai galėtų rasti būdų, kaip kompensuoti iš „Nemuno aušros“ atsakomybių lauko patraukiamą Kultūros ministeriją kitais postais Seime.
„Padaryta klaida ir „Nemuno aušra“ neturės atsakomybės už Kultūros ministeriją – bet tai galima kompensuoti koalicijos partnerių tarpe, sakykime, kitomis pozicijomis Seime“, – svarstė „Vardan Lietuvos“ vadovas.
„Postų klausimą galima labai lengvai išspręsti, atsiprašyti kultūros bendruomenės, visuomenės ir sutelktai ieškoti žmogaus, kuris galėtų šiandien, atėjęs į krizinę situaciją, tą bendruomenę vesti paskui save“, – aiškino politikas.
S. Skvernelio teigimu, kitaip išspręsti kilusią krizę vargu, ar įmanoma.
„Man atrodo, kad šitą situaciją, kurią galvoja, kad pavyks kažkaip užglostyti pinigėliais ar dar kažkokių kauliukų pamėtant kultūros laukui – nepavyks to padaryti. Čia yra kita bendruomenė, kiti žmonės, kitokia mūsų visuomenės dalis, kuri yra labai svarbi“, – kalbėjo buvęs Seimo pirmininkas.
Padarytas klaidas, S. Skvernelio manymu, neišvengiamai teks taisyti. Jo įsitikinimu, bendros premjerės ir prezidento pastangos tai leistų padaryti iš esmės iškart.
„Du žmonės šiandien yra mūsų valstybėje. Ministrė pirmininkė ir prezidentas. Jų sutarimas, jų lyderystė ir jų drąsa šį klausimą išspręstų per dieną“, – sakė jis.
ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Siekiant spręsti susiklosčiusią situaciją, su kultūros atstovais susitiko premjerė Inga Ruginienė, prezidentas Gitanas Nausėda. Tiesa, kol kas valdantieji tvirtina, kad atliepti pagrindinį kultūros bendruomenės keliamą reikalavimą – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“ – yra neįmanoma.
Trečiadienį premjerė nurodė, kad bus inicijuojama derybinė grupė, skirta spręsti susiklosčiusią situaciją dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos. Vis dėlto, tos pačios dienos vakarą į trečiąją asamblėją susibūrusi kultūros bendruomenė nutarė pokalbiuose su derybine grupe nedalyvauti.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.
