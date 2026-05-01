Socdemų suvažiavime Mindaugas Sinkevičius prakalbo apie dvigubus teisėsaugos standartus

„Mes gerbiame teisėsaugą. Gerbiame pareigūnus, profesionalus, kurie sąžiningai dirba savo darbą ir laikosi savo priesaikos valstybei. Tačiau demokratijoje pagarba institucijoms negali reikšti tylėjimo“, – partijos suvažiavime kalbėjo M. Sinkevičius.
„Teisingumas turi būti ne tik vykdomas. Teisingumas turi būti ir matomas. Ir kai žmonės pradeda matyti dvigubų standartų įspūdį, ar jausti, ar matyti, – valstybė pradeda prarasti pasitikėjimą, o valstybė be pasitikėjimo ilgai neišsilaiko“, – sakė jis.
M. Sinkevičius neįvardijo, apie kokius tiksliai atvejus kalba.
Vėliau žurnalistams socialdemokratų vedlys patikslino, kad omenyje turėjo „čekiukų“ bylas.
„Esam regioninė partija ir turbūt čia nenustebinsiu, kad tikrai turim daug merų, tarybos narių, kur vyksta įvairūs procesai, susiję su čekiukų klausimais. Ir ką regionai man, kaip partijos pirmininkui, sako, kad skirtingose apskrityse – Kauno, Klaipėdos, Šiaulių – situacijos šiek tiek nagrinėjamos skirtingai“, – kalbėjo politikas.
„Žinoma, visą laiką galim sakyti, kad situacijos unikalios, skirtingos, skirtingas kortelių skaičius, dar kažko, bet kai kur procesas vyksta ir mes matėm turbūt ne vieną merą, kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir tęsia darbą, kai kur tas baudžiamasis persekiojimas yra griežtesnio pobūdžio“, – pridūrė jis.
Politikas pats buvo kaltinamas vadinamojoje „čekiukų“ byloje, jį buvo nuteisęs apeliacinės instancijos teismas – taip M. Sinkevičius kuriam laikui buvo nušalintas nuo Jonavos mero pareigų.
Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pernai bylą socdemo atžvilgiu nutraukė ir taip jis grįžo į pareigas bei aktyvią politiką.
BNS taip pat rašė, kad pastaruoju metu keliose rezonansinėse bylose įtarimai buvo pateikti buvusiam demokratų lyderiui Sauliui Skverneliui, konservatoriui Kaziui Starkevičiui, į Seimą taip pat kreiptasi dėl socdemo ekspremjero Gintauto Palucko neliečiamybės panaikinimo, nuolatinių problemų su teisėsauga turi „Nemuno aušra“.
Neįvardydamas konkrečių pavyzdžių, M. Sinkevičius suvažiavime taip pat kalbėjo, jog „žmonės pradėjo jausti, kad vieniems Lietuvoje galioja vienos taisyklės, o kitiems – kitos.“
„Žmonės ne visą laiką turi atsakymus dėl rezonansinių istorijų. Klausimų dėl interesų, dėl ryšių, dėl įtakos, dėl milijoninių istorijų, dėl viešojo ir privataus intereso ribų“, – kalbėjo LSDP lyderis.
„Ir problema net ne vien konkrečiose pavardėse ar istorijose. Didžiausia problema – visuomenės jausmas, kad kai kurie klausimai taip ir lieka neatsakyti. Kad vieniems taikomi maksimalūs standartai, o kitiems – stebėtinai nemažai tylos“, – pridūrė jis.
Sakydamas kalbą LSDP suvažiavime, M. Sinkevičius taip pat kalbėjo, jog pastarieji metai Lietuvoje daugeliui žmonių buvo sunkūs, ir siejo tai su konservatorių valdymo laikotarpiu 2020-2024 metais.
„Žmonės pavargo, pavargo nuo arogancijos politikoje, pavargo nuo nuolatinio moralizavimo, pavargo nuo valdžios tono, kuris dažnai skambėjo taip, tarsi paprastas žmogus būtų problema, kurią reikia pataisyti“, – teigė socdemų lyderis.
„Ir todėl konservatorių valdymo laikotarpis paliko labai gilų nusivylimą. Ne todėl, kad žmonės nenori reformų. Žmonės neretai supranta ir pritaria reformoms, tačiau žmonės nenori būti žeminami, nenori būti mokomi iš aukšto, nenori jausti, kad regionų problemos yra antraeilės, nenori valdžios, kuri kartais daugiau dėmesio skiria komunikacijai negu realiems darbams“, – kalbėjo jis.
„Per ilgai Lietuvoje buvo kuriama politika, kurioje kartais atrodė svarbiau gerai atrodyti televizijoje ar socialiniuose tinkluose negu realiai išgirsti žmones. Ir tai sukūrė labai pavojingą dalyką – didžiulį visuomenės susvetimėjimą su valstybe ir tas pasekmes turbūt jaučiame ir jausime dar ilgą laiką“, – tvirtino M. Sinkevičius.
BNS rašė, kad socialdemokratai Vyriausybei vadovauja nuo 2024 metų, kai laimėjo Seimo rinkimus. Partija yra sudariusi valdančiąją koaliciją su „Nemuno aušra“ bei „valstiečiais“.
