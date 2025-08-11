Socialdemokratų ir „aušriečių“ lyderiai susitinka aptarti koalicijos ateities

„Susitikimas vyks 11 val. Lietuvos socialdemokratų būstinėje“, – BNS sakė LSDP atstovas Andrius Grumadas.
Pasak jo, vėliau šią savaitę socdemai susitiks ir su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais.
Kaip skelbė BNS, socialdemokratai su „aušriečiais“ aptarti koalicijos ateities susitinka praėjusią savaitę iš premjero pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Demokratai sako, kad dėl šio žingsnio nustoja galioti koalicijos sutartis, kurioje G. Paluckas įrašytas kaip premjeras, būsimose derybose neatmeta poreikio iš naujo spręsti dėl koalicijos sudėties.
Tuo metu socdemai ir „aušriečiai“ laikosi pozicijos, kad sutartyje užtenka tik korekcijų, o dabartinės partijos gali tęsti darbą kartu.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.
Socialdemokratai į premjeres siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę. Ji praėjusią savaitę buvo susitikusi su prezidentu, tačiau apie valdančiosios daugumos ateitį teigė nekalbėjusi.
Tą politikė ketina padaryti vėliau šią savaitę suplanuotame dar viename susitikime su šalies vadovu.
