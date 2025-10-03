URM – viceministrų rokiruotė

Kaip penktadienį pranešė URM, ministro Kęstučio Budrio komandoje darbą tęsia iki šiol joje dirbę viceministrai Audra Plepytė ir Sigitas Mitkus.
Ministerijos teigimu, V. Verbickas turi beveik trisdešimties metų patirtį diplomatinėje tarnyboje, specializuojasi ekonominės diplomatijos, ekonominio ir energetinio saugumo klausimuose, koordinavo JAV veikiančių Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulatų, verslo institucijų, turizmo atstovybių, garbės konsulų ir diasporos narių tinklą.
V. Verbickas dirbo Lietuvos diplomatinėse atstovybėse Varšuvoje, Čikagoje, Minske, dabar URM jis kuruos ekonominės diplomatijos ir ekonominio saugumo klausimus.
A. Plepytė URM kuruos transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo klausimus, o S. Mitkus – Europos Sąjungos (ES) politikos formavimą ir įgyvendinimą, santykius su ES institucijomis.
J. Pranevičius iki šiol ministerijoje buvo atsakingas už saugumo politiką, transatlantinius ryšius, santykius su Indijos ir Ramiojo vandenynų šalimis, ekonominę diplomatiją.
Tuo metu G. Grigaitė-Daugirdė kuravo Rusijos ir Baltarusijos režimų atsakomybės iniciatyvas, sankcijų politiką, žmogaus teisių apsaugą, Lietuvos interesų užtikrinimą tarptautinėse organizacijose.
