Užsimena apie pirmalaikių rinkimų galimybę: prisižaisim

„Gali taip būti, kad šita Vyriausybė nebus patvirtinta, tada bus per nauja Vyriausybė ir tada gali būti pirmalaikiai rinkimai, kas irgi yra tikėtina“, – naujienų portalo „Delfi“ laidoje antradienį sakė „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Taip jis kalbėjo partijos kolegai Robertui Puchovičiui kiek anksčiau pareiškus, kad partija į dvi ministrų kėdes ketina siūlyti frakcijos narius.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra minėjęs, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.
„R. Žemaitaitis pasakė, kad atmetimas pakartotinas reikš jų pasitraukimą, tai jeigu tai įvyks – pasitraukimo faktas arba koalicijos sutarties nutrūkimo faktas – mes turbūt pradėsim pokalbius su visais, taip pat ir opozicijos kolegomis, kas galėtų remt, kas galėtų jungtis prie mūsų, jeigu ir to nebus, prisižaisim iki pirmalaikių Seimo rinkimų“, – kalbėjo socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
„Prezidentas atlieka savo funkciją, bet tai (...) komplikuoja Vyriausybės formavimo procesą, tai, ar galima čia padaryti išlygų, aš nežinau, ar prezidentas paskęs savo žodį, atsitrauks, ar matys laisvumą ir pasitikėjimą premjere ir Seimo dauguma, pamatysime“, – kalbėjo jis.
Kaip rašė BNS, šalies vadovas kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus – ministrus Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio nepaskyrė, nes nesulaukė garantijos, kad viešojo intereso gynimas jiems bus svarbiausias.
Po šio šalies vadovo sprendimo R. Žemaitaitis pareiškė, kad valdančiosios koalicijos sutartis neveikia.
Jis pakartojo, jog atmetimas antrą kartą reikštų, jog sutartis vėl nutrūksta.
„Mes nebetenkame įgaliojimų kontroliuoti šitų ministerijų, tada automatiškai nebėra pagrindo balsuoti už Vyriausybės programą ir tada padėkoju Mindaugui (Sinkevičiui – BNS), Ingai (Ruginienei – BNS)“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.
Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų.
