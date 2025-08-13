Vaičiūnas galėtų likti ministru: „Nausėda norėtų Žygimantą įsisūnyti“

Tiesa, LRT šaltinių teigimu, toks šio politiko apsisprendimas sukėlė nemenką demokratų nusivylimą.
Kai kurių socialdemokratų teigimu, tai buvo prezidento Gitano Nausėdos, kuris „norėtų Žygimantą įsisūnyti“, idėja.
Pats Ž. Vaičiūnas portalui LRT.lt sakė jokių pasiūlymų nesulaukęs ir negalintis tiksliai komentuoti. Bet jis leido suprasti, kad norėtų tęsti darbą Energetikos ministerijoje.
„Tikrai iš tos perspektyvos jokių pasiūlymų negavau, nesulaukiau, tai būtų anksti komentuoti. O mano pagrindinis tikslas yra kaip ir anksčiau, kadangi ministerijoje nesu naujokas, daug joje gyvenimo esu praleidęs, tai darbus, be abejo, norisi tęsti ir tuos planus, kuriuos turime, įgyvendinti. Tai šiai dienai toks atsakymas. Kažkokių konkrečių alternatyvų, svarstymų dar nemačiau. Suprantu, kad vis tiek yra sprendžiamas klausimas dėl demokratų dalyvavimo koalicijoje, būtų anksti kažką kalbėti“, – sakė Ž. Vaičiūnas.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Tiesa, G. Paluckui, o kartu su juo ir visam Ministrų kabinetui atsistatydinus, iškilo būtinybė ne tik surasti naują Vyriausybės vadovą, bet ir išspręsti koalicijos klausimą.
Valdančiąją daugumą po Seimo rinkimų subūrusiems socialdemokratams teks apsispręsti, ar tęsti darbą su ankstesniais koalicijos partneriais – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei „Nemuno aušra“, ar keisti kai kuriuos valdančiosios daugumos narius.
Pastarosiomis dienomis vyko socialdemokratų, „aušriečių“ bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ derybinių grupių susitikimai. Susitikimo su socialdemokratai metu „Nemuno aušros“ atstovai sakė esantys pasiruošę tęsti darbą valdančiojoje daugumoje. Tuo metu demokratai socialdemokratams leido suprasti, jog nėra linkę toliau dirbti koalicijoje su R. Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga sako iš socialdemokratų išgirdęs, jog valdančiąją daugumą formuojanti politinė jėga matytų koalicijoje ir „valstiečius“.
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) lyderis Waldemaras Tomaszewskis sako aptaręs galimą bendrą darbą su socialdemokratais būsimojoje valdančiojoje daugumoje.
