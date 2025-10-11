Valdantieji socialdemokratai diskutuos apie koalicijos ateitį

Uždaras tarybos posėdis rengiamas šalia Vilniaus esančiame viešbutyje „Vilnius Grand Resort“.
Anot partijos Spaudos tarnybos, bus aptartos politinės aktualijos, svarbiausi darbai artimiausiu laikotarpiu bei diskutuojama dėl koalicijos ateities.
Partijos pirmininkas, Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius anksčiau žurnalistams sakė pateiksiąs savo situacijos vertinimą ir pasiūlysiąs galimus sprendimo variantus.
„Mano pasisakyme skambės kelios alternatyvos, kaip aš jas matau kaip realiausias – nuo nuosaikios link dramatiškos. Jas išdėliosiu ir tikiuosi, kad vienaip ar kitaip partijos nariai surezonuos, kuri jiems atrodo tinkamiausia“, – tvirtino socialdemokratų lyderis.
Jis sakė savo nuomonės nepiršiąs, spręs visa bendruomenė.
„Suvažiuos žmonės iš visos Lietuvos, pasikalbėsime, įvertinsime nuotaikas, sociologines apklausas“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Premjerė Inga Ruginienė anksčiau minėjo, kad, jos nuomone, racionaliausias sprendimas būtų sutarus su kultūros bendruomene paskirti naują kompetentingą kultūros ministrą.
Tuo metu krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė yra sakiusi, jog jau matoma koalicijos su „Nemuno aušra“ kaina. Anot jos, esant įtemptai geopolitinei situacijai, papildomos problemos nacionaliniu lygiu negerina padėties.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda po „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie Nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną teigė netvirtinsiąs jokio partijos siūlomo kandidato į kultūros ministrus. „Aušriečių“ lyderio retoriką pasmerkė ir premjerė bei Seimo pirmininkas.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ vietoj Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose, išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Aistras dar labiau pakurstė premjerės ir prezidento pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo jis pasitraukė iš pareigų.
Šiuo metu valdantieji yra įstrigę dėl naujo kultūros ministro paskyrimo – kultūros bendruomenė teigia nesutiksianti nė su vienu „Nemuno aušros“ deleguotu ministru, o užsiminus apie galimus ministerijų mainus, tą patį kartoją ir kitų sričių atstovai. Laikinai vadovauti Kultūros ministerijai paskirta švietimo, mokslo ir sporto ministrė socialdemokratė Raminta Popovienė.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją rugpjūtį suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
