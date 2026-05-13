Venecijos komisijos išvadų svarstymas Kultūros komitete sukėlė aistrų

Aštrūs ginčai ir emocijos įsisiūbavo, kai K. Vilkauskas nesuteikė žodžio europarlamentarui, buvusiam Venecijos komisijos nariui Dainiui Žalimui.
Kultūros komiteto pirmininkas teigė, kad D. Žalimas savo poziciją dėl LRT įstatymo pakeitimų jau yra išsakęs per ankstesnius posėdžius.
Anot K. Vilkausko, Etikos ir procedūrų komisija jam išaiškino, jog komiteto vadovas sprendžia, kam suteikti žodį.
„Jūs pažeidžiate įstatymą. Komiteto pirmininkas yra pirmas tarp lygių komitete, o ne koks nors viršininkas, ir ne kolūkio pirmininkas. Esate kolūkio pirmininkas, tokia mano nuomonė“, – pareiškė nuotoliniu būdu prisijungęs europarlamentaras.
„Gerbiamas pone Žalimai, prašome neįžeidinėti“, – jį nutraukė K. Vilkauskas.
Demokratė Rima Baškienė piktinosi, kad komiteto nariams neleista išsamiai aptarti Venecijos komisijos išvadų ir norima pasitenkinti tik K. Vilkausko pristatymu, jog į daugelį komisijos pastabų atsižvelgta.
„Ar neturime išreikšti savo nuomonės dėl Venecijos komisijos pozicijos? Neturėsime pakankamai argumentų kaip komitetas? Ar mes tik išgirdome jūsų pasakymus ir padėjome tašką? Mes turime pareikšti savo nuomonę, pagalvoti, ką dar papildysime, kaip dar papildysime įstatymo projektą“, – kalbėjo R. Baškienė.
„Gerbiama Rima Baškiene, laikykitės tvarkos ir nekalbėkite“, – ją drausmino komiteto vadovas.
„Perduokite mane Etikos ir procedūrų komisijai už tai, kad aš noriu, kad įstatymo projektas būtų tinkamai parengtas“, – atkirto demokratė.
Kultūros komiteto vicepirmininkas konservatorius Vytautas Juozapatis ragino socialdemokratą nesavivaliauti pirmininkaujant posėdžiui.
„Čia ne jūsų privatus būrelis, ne draugų sambūris, čia komiteto posėdis“, – replikavo jis.
„Ar jūs esate (autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras – BNS) Lukašenkos pasekėjas?“ – klausė konservatorius.
„Tai jūs turite laikytis tvarkos. Kai trys komiteto nariai prašo, jog suteiktumėte žodį europarlamentarui, galima jį net ekspertu vadinti, kad jis mums paaiškintų (Venecijos komisijos išvadas – BNS), gal mes nelabai kompetencijos tam turime, jeigu jūs norite, mes galime fiziškai trikdyti šitą posėdį, mes galime kalbėti, kiek norime, jūs mūsų net negalite užtildyti, nes kalbame iš kitos salės“, – pareiškė kitas konservatorius Vytautas Kernagis.
Įsisiūbavus emocijoms K. Vilkauskas paskelbė penkių minučių techninę pertrauką, kad komiteto nariai nusiramintų.
Po jos Kultūros komitetas, nepaisant opozicijos reikalavimo, negrįžo prie Venecijos komisijos išvadų ir ėmėsi svarstyti naują pasiūlymą LRT įstatymo projektui.
Seimo Kultūros komitetas baigia svarstyti darbo grupės parengtas LRT įstatymo pakeitimus dėl nacionalinio transliuotojo valdysenos. Savo pastabas dėl jos pateikė ir Europos komisija „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija).
