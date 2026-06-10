Vidaus reikalų ministerija siūlo įsteigti naują pareigybę

Kaip trečiadienį pranešė VRM, toks siūlymas teikiamas atsižvelgus į neseniai vykusią teisėsaugos operaciją, kurios metu buvo sulaikyti Lietuvos policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, įtariami piktnaudžiavimu tarnyba ir galimais ryšiais su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis.
Nurodoma, jog pareigybė veiktų pačioje ministerijoje, inspektorius būtų tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui.
„Pareigūnų korupcijos mūsų statutinėse tarnybose negalime toleruoti. Atsižvelgus į dabartines kovos su kontrabanda realijas bei pastebėjus neefektyvų tiek pačių institucijų veikimą, tiek nepakankamą tarpinstitucinį bendradarbiavimą, būtina iš esmės peržiūrėti vidaus reikalų sistemos imuniteto ir korupcijos prevencijos padalinių veiklą“, – pranešime cituojamas vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Siekdami stiprinti ministerijos vaidmenį korupcijos prevencijos srityje ir norėdami suteikti jai aukštesnį kokybinį lygį, siūlome įsteigti generalinio inspektoriaus pareigybę“, – teigia jis.
Skelbiama, jog inspektorius tiesiogiai dalyvautų, formuojant statutinių tarnybų imuniteto padalinių uždavinius bei atliekant veiklos vertinimus. Jo funkcijos ir veiklų koordinavimas padėtų užtikrinti savalaikį apsikeitimą informacija ir operatyvų reagavimą į galimas korupcijos rizikas.
Be kita ko, pareigūnas taip pat atliktų strateginių sprendimų, susijusių su grėsmių valdymu, kontrolę, prižiūrėtų vidaus reikalų sistemos pareigūnų ir darbuotojų veiksmų teisėtumą, koordinuotų korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir įgyvendinimą.
„Turime padaryti viską, kad ateityje išvengtume situacijų, kai pareigūnai bet kokia forma ima bendrininkauti su nusikaltėliais ir būna sulaikomi kartu su organizuotų nusikalstamų grupuočių nariais. Mūsų visų pareiga – užtikrinti, kad tokie nusikaltimai būtų laiku nustatomi, užkardomi ir daugiau nepasikartotų“, – akcentuoja V. Kondratovičius.
Kaip gegužę skelbė teisėsauga, tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų – dešimt Vilniaus policijos ir trys Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.
Pareigūnams pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas.
Generalinės prokuratūros duomenimis, šiame ikiteisminiame tyrime iš viso yra 49 įtariamieji, areštuota jų turto už 4,2 mln. eurų.
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