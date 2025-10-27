Vienas pažadas, kuris įstūmė socialdemokratus į krizę

Praėjo pirmieji dabartinės valdžios metai, po kurių labiausiai įsimena ne darbai.
„Visus darbus temdė daugybė politinių skandalų, kurių tiek, kiek lapų dabar miške“, – sakė „15min“ vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis.
Į chaosą pradėta judėti nuo pat pergalingų rinkimų.
„Prisiimu visą atsakomybę formuoti tą Vyriausybę“, – pradžioje teigė V. Blinkevičiūtė.
„Kodėl turėčiau trauktis? Šitie samprotavimai laužti iš piršto“, – po to kalbėjo buvęs premjeras Gintautas Paluckas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Ir patiems socdemams atrodo, kad dabartinį chaosą, kai krizė po krizės, lėmė pati pradžia.
Lygiai prieš metus socialdemokratai triumfavo Seimo rinkimuose.
„Lietuvos žmonės pasirinko“, – tuo metu sakė V. Blinkevičiūtė.
Paaiškėjo, kad pasirinko melą.
„Socialdemokratų partija buvo laikoma centro kairės partija, tradicine, solidžia partija. Bet ji parodė, kad po tokios pergalės įmanoma labai smarkiai nusivažiuoti“, – teigė Seimo narė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Žmonės balsavo už premjerę V. Blinkevičiūtę, bet gavo premjerą G. Palucką.
Socialdemokratų chaosas primena domino griūtį, kai pastūmus vieną kaladėlę griūva visos kitos.
„Socialdemokratų chaosas primena domino griūtį, kai pastūmus vieną kaladėlę griūva visos kitos. O ta pirma kaladėlė buvo Vilijos Blinkevičiūtės apgaulė, kad ji eis į premjerus“, – komentavo „15min“ vyriausiasis redaktorius V. Beniušis.
Daliai socdemų atrodo, kad jų griūtis prasidėjo dar anksčiau – kai V. Blinkevičiūtė, irgi delsusi iki paskutiniųjų, nesutiko kandidatuoti į prezidentus.
„Klaida dar didesnė prieš tai. Rėmimas prezidento Gitano Nausėdos yra formalus. Tai nebuvo normaliai remiamas, mūsų partijos iškeltas prezidentas. Tai daugiau susitarimo klausimas“, – sakė Seimo narys Algirdas Sysas.
Susitarimas buvo, kad socdemai rėmė G. Nausėdą prezidento rinkimuose, o G. Nausėda rėmė socdemus Seimo rinkimuose.
Neilgai – devynis mėnesius – premjeru buvo ir G. Paluckas. Jis krito dėl verslo šešėlių. Viešai nebuvo labai matoma, bet G. Palucko pasitraukimas sukėlė krizę ir partijoje. Socdemai vėl liko be lyderio.
„Ir dabar dar matome, kad partijoje vyksta stumdymasis pečiais – kieno žodis bus lemiamas“, – komentavo V. Beniušis.
Aplink atskirą lyderį buriasi ir atskiri šalininkų rateliai, partija nėra vieninga.
„Ima ryškėti, kad galbūt atsiras tas Mindaugo Sinkevičiaus ir Ingos Ruginienės duetas. Jeigu jie atras veikimo būdą kartu, galbūt tada skandalų ims slopti, o iki tol vyksta visų kova prieš visus“, – svarstė V. Beniušis.
Premjere tapus I. Ruginienei, Vyriausybėje liko ministrų, kurie vadinti „Palucko žmonėmis“. Tad ir paskutinis skandalas dėl gynybos išlaidų galėjo būti tik pretekstas atleisti krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę.
„Matyti tam tikrų grupelių susidarymo, kas akivaizdžiai matosi. Ir matosi vienas kito palaikymas skiriant tam tikrus žmones į tam tikrus postus. Kitų argumentų kol kas nerandu“, – komentavo Seimo narys Algirdas Butkevičius.
Socdemų senbuvis A. Sysas sako, kad chaosą visoje valdžioje lemia ir tai, kad pagrindinės socdemų partijos vadeles laiko jaunimas.
„Visiškai sutinku, kad yra ir vidinių problemų. Yra kartų kaita“, – teigė A. Sysas.
Prieš dešimtmetį socdemų veteranai buvo gavę „bebrų“ pravardę – prisitaikantys, įsikibę valdžios ir postų.
Bet kartu „bebrai“ laikyti ir patyrusiais strategais, kurie numato toli į priekį, suvysto net sudėtingiausius partnerius. Buvęs socdemų premjeras, palikęs partiją, Algirdas Butkevičius primena, kad sudėtingų partnerių socdemai turėjo ir iki „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio.
„Kada teko dirbti su Darbo partija ar Rolando Pakso partija, irgi ne iš lengvųjų buvo“, – prisiminė A. Butkevičius.
Dabar tarp Seimo socdemų vos keli politikos senbuviai. Vienas tokių – A. Sysas – sako ne kartą bandęs perspėti partijos jaunimą.
„Kolegoms sakai: gal nereikėtų taip daryti? Bet kolegos sako: padarysime. Padarome ir užlipame ant grėblio“, – sakė A. Sysas.
Socdemams ir ne tik jiems atrodo, kad prie dabartinio chaoso valstybėje prisidėjo ir prezidentas G. Nausėda, kuriam labai nesusiklostė santykiai su buvusia konservatorių valdžia.
„Ir jo toks pasakymas, kad mėgaujasi šita dauguma, manau, kad jis padarė didžiulę klaidą, kad nevertino tam tikrų žmonių kompetencijos“, – kalbėjo A. Butkevičius.
Yra ir kita sukaktis – mėnuo, kai premjere dirba I. Ruginienė.
„Žmonės mokosi valdyti šalį proceso metu. Taip eksperimentuoti galima laisvalaikiu, bet ne tada, kai tau patikėtas valstybės valdymas“, – sakė Seimo narė V. Čmilytė-Nielsen.
Per pirmą I. Ruginienės mėnesį krito jau du ministrai – kultūros ir krašto apsaugos. Audringi buvo pirmieji metai, o liko dar treji. Net socdemas A. Sysas neužtikrintas, ar I. Ruginienė dirbs daugiau nei metus.
„Premjerė bent jau iki kito biudžeto turėtų išlikti, nes kitas biudžetas bus dar sudėtingesnis, mano galva“, – svarstė A. Sysas.
„Man atrodo, LSDP mato, kad jie tikėjosi suvaldyti R. Žemaitaitį. Bet R. Žemaitaitis nenori būti suvaldomas ir jis norės būti opozicija, netgi būdamas valdžioje“, – komentavo V. Beniušis.
Daug manančių, kad „Nemuno aušra“ arba bus išmesta, arba greičiausiai išeis pati, kad į kitus Seimo rinkimus neitų kaip valdžios partija.
Naujausi komentarai