Vyriausybė užsimojo naikinti Narkotikų kontrolės departamentą, funkcijas perduoti SAM įstaigoms

Iniciatyva kyla iš pačios Vyriausybės, kuriai įstaiga šiuo metu yra pavaldi.
Jos ir SAM atstovai tikina, kad taip bus sustiprintos psichoaktyviųjų medžiagų stebėsenos ir prevencijos funkcijos.
Departamento direktorė Rita Sketerskienė BNS teigė apie planuojamą įstaigos naikinimą nebuvusi informuota ir kol kas nenorinti vertinti galimų pasikeitimų.
Nepaisant Vyriausybės užmojų, pats departamentas taip pat inicijuoja savo nuostatų keitimą, kuriame tikslinamos užduotys ir numatomi pokyčiai vadovybėje.
„Nešaudome iš tuščių“
NTAKD pertvarką numatyta aptarti dar šią savaitę vyksiančiame Vyriausybės tarpinstituciniame pasitarime. Kaip BNS sakė sveikatos apsaugos ministrės patarėja visuomenės sveikatos klausimais Aušra Želvienė, jo metu bus siūloma įstaigą naikinti.
„Įstaigos nelieka, o funkcijos perskirstomos per kitas įstaigas. (...) Bus kalbama, kur tas funkcijas sveikatos sistemoje yra geriausia perskirstyti, nė vienos iš jų nenaikinant. (...) Nėra ketinimo šitą sferą silpninti“, – kalbėjo A. Želvienė.
Jei dėl šios idėjos bus rastas sutarimas, pokyčius numatantys projektai ant Vyriausybės stalo gali atsidurti jau trečiadienį. Ministrės patarėja sako, kad SAM jau numačiusi, kokios įstaigos galėtų perimti NTAKD funkcijas, tačiau kol kas to neatskleidžia.
„SAM pavaldžioms institucijoms pagal jų veiklą, kur gali optimaliai susidėti, susidėlioti ir papildyti savo sritis. (...) Tegul Vyriausybė priima sprendimus ir tada pakomentuosime. Esame numatę labai konkrečiai (įstaigas – BNS), labai konkrečius žingsnius, nešaudome iš tuščių“, – sakė A. Želvienė.
Patarėja neatskleidžia, ir nuo kada pertvarka įsigaliotų. Vis tik ji pabrėžia, kad tai – ne mėnesių, o metų klausimas.
„Būtų labai gerai, kad galėtume labai aiškiai pasakyti, bet tikrai labai nuo daug ko priklauso. (...) Metų (klausimas – BNS), įstatymų priėmimas yra ilgas procesas“, – teigė ji.
„Viską į vienas rankas“
Kaip BNS teigė premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, pokyčių imtasi norint efektyvinti procesus. Pasak jo, Vyriausybė skirtinguose sektoriuose vertina galimybes, kaip galima viską „labiau sutraukti į vienas rankas, jei to reikalauja situacija“.
„Šiuo atveju buvo pasižiūrėta į NTAKD situaciją. Tai SAM prerogatyvai tikrai priklausanti sritis ir mūsų tikslas yra, kad visuomenės sveikatos klausimai būtų vienoje sistemoje. Norime tuo ir stiprinti priklausomybių prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo politikos formavimą, užtikrinti nuoseklų visuomenės sveikatos priemonių koordinavimą“, – dėstė I. Dobrovolskas.
Premjerės patarėjo teigimu, įgyvendinus departamento pertvarką bus sumažinta administracinė našta, pagerintas bendradarbiavimas tarp institucijų.
„Bendrais žodžiais, norime į vienas rankas labiau sutraukti priklausomybių prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo politikos koordinavimą, kad tai būtų efektyvu ir greita“, – kalbėjo jis.
Pasak I. Dobrovolsko, iki šiol NTAKD ir SAM turėjo funkcijų, kurios dubliavo viena kitą.
„SAM turi sveikatos paslaugų pačią sistemą, kuri yra orientuota į priklausomybių gydymą, reabilitaciją ir taip toliau. Tuo metu departamentas irgi turi tų pačių funkcijų, kurias dabar paminėjau: ir prevencijos politika, ir stebėsena, ir ribojimo, kontrolės priemonės. (...) Atrodo, kai yra dubliuojančios funkcijos, šiek tiek ir lėčiau pati politika įgyvendinama ir sudėtingesnis sprendimų priėmimas, tai realiai norima perduoti viską į vienas rankas“, – dėstė ministrės pirmininkės atstovas.
Pasak I. Dobrovolsko, iniciatyva NTAKD perleisti SAM kilo iš premjerės komandos.
„Įvairiose krizinėse situacijose, kurias neseniai matėme, viena iš problemų būna, kad pernelyg sudėtingas, lėtas yra sprendimų priėmimas, nes yra daug galvų. Tad kartais yra geriau viena galva, kuri kontroliuoja visą situaciją, ir juo labiau kad SAM jau užsiima sveikatos paslaugų sistema ir minėtu prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo politikos koordinavimu. Tai tiesiog būtų sveika ir visiems naudinga, kad vienoje sistemoje būtų visa tai“, – teigė jis.
Abejoja greita pertvarka
Dvejus metus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui vadovaujanti R. Sketerskienė BNS sakė, kad planų naikinti departamentą su ja niekas neaptarė.
„Kol neturiu sprendimo ant rankų, tai turbūt nevertinsiu. Kai matysiu sprendimą ir jo realizavimą, tada galėsiu pasakyti, – teigė R. Sketerskienė. – Aš tame procese nedalyvauju. Priimu visus sprendimus, kurie priimami, tokius, kokius priima.“
„Esu vykdomosios valdžios įstaigos vadovė ir kai kandidatavau į šitą pareigybę, 2024 metais pradėjau dirbti, gavau užduotį pateikti įstaigos viziją. Yra suformuoti man lūkesčiai. Jeigu yra lūkesčiai pasikeitę ir bus kitas sprendimas, darysiu kitą sprendimą“, – pridūrė ji.
R. Sketerskienė tvirtino nesulaukusi jokių priekaištų dėl savo veiklos, „ant kilimėlio“ irgi kviesta nebuvo.
„Kokie buvo suformuoti lūkesčiai, tokius lūkesčius ir vykdžiau, ir už 2025 metus, ir už 2024 metus esu pateikusi, kokie yra darbo rezultatai“, – tvirtino departamento vadovė.
R. Sketerskienė, be kita ko, abejojo, ar departamento pertvarka įvyks jau nuo kitų metų.
„Kiti metai yra Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai metai, tai (...) departamentas turi horizontalią Europos Tarybos darbo grupę ir kaip tik man buvo pasakyta, kad mes turime susikoncentruoti ir kokybiškai atstovauti Lietuvai. Kai gausiu sprendimą, gal tada ir galėsiu pasakyti savo nuomonę, bet šitoje vietoje aš kol neturiu sprendimo ir nesu informuota, tik vieno noriu – informuoti darbuotojus atitinkamai“, – teigė ji.
Siekia pakeisti nuostatus
Vyriausybei planuojant naikinti NTAKD, pats departamentas inicijavo įstaigos nuostatų keitimą. Tai, pasak R. Sketerskienės, reikalinga, nes reikia „identifikuoti pagrindinę įstaigos veiklos kryptį“.
„Nuo funkcijų vykdymo einama į pridėtinės vertės visuomenei kūrimo požiūrį – tiesiog išgryninta ir surinkta, inventorizuota, kas 2026 metais yra aktualu ir kas turėtų būti įstaigos nuostatuose“, – teigė ji.
Pakeitimais siūloma sumažinti departamento vadovybę – siekiama atsisakyti privalomai turėti direktoriaus pavaduotoją – vadovui susirgus, esant komandiruotėje, atostogaujant ar kitais atvejais, vadovą pavaduotų bet koks jo įgaliotas valstybės tarnautojas.
„Tai nereiškia, kad yra naikinama pavaduotojo pareigybė. Ir pavaduotojas, ir skyrių vedėjai, ir patarėjai, ir vyresnieji patarėjai yra lygiai tokie patys valstybės tarnautojai ir pagal situaciją, ir pagal geriausią įstaigos interesą gali pavaduoti įstaigos vadovą. Etatų struktūrą ir pavaduotojų skaičių ir pareigybes tvirtina įstaigos vadovas. (...) Atitinkamai įstaigos vadovas su biudžetu ir atitinkamai su vidiniais sprendimais turi padaryti daugiausia už mažiausią kainą“, – kalbėjo departamento vadovė.
Šiuo metu vadovės pavaduotojos pareigas eina ilgametė NTAKD darbuotoja Gražina Belian.
Nutarimo projektu taip pat keičiamas departamento veiklos tikslas – mažinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių, tai yra psichoaktyvių medžiagų pasiūlą ir paklausą. Tiksluose neminimas alkoholis.
Dabar šios įstaigos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos ir kontrolės srityse, siekiant alkoholio, tabako ir narkotikų daromos žalos visuomenei sumažinimo arba jos išvengimo, ir ją įgyvendinti.
R. Sketerskienės teigimu, šią įstaigos nuostatų vietą keisti reikia, nes ji prieštarauja įstatymams: „Mes esame Vyriausybės įstaiga, kuri yra vykdomosios valdžios atstovas ir nesame politikos formuotojai. Politiką Lietuvoje formuoja ministerijos.“
Dar laukia konkrečių pasiūlymų
Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos vadovas socialdemokratas Saulius Čaplinskas galimų pertvarkų departamente nekomentavo, teigė nežinantis detalių.
„Kai Vyriausybė paskelbs, ką planuoja daryti, tada komentuosime“, – teigė jis.
Tuo metu socialdemokratas Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas bei Priklausomybių prevencijos komisijos narys Algirdas Sysas BNS teigė, kad departamentui reikalingi pokyčiai.
„Tai yra tik Vyriausybės sprendimas. Kol kas nebuvo atėję į komisiją su konkrečiais (siūlymais – BNS), kas ir kaip bus daroma. Mes preliminariai kalbėjome, domėjomės dėl darbo vietų, dėl to, kaip bus praktiškai reorganizuojama, ne tik teoriškai. Tai kol kas tą sutarėme, kad bus iš ministerijos pristatymas po savaitės dar. Tai tada galima būtų daugiau kalbėti“, – teigė A. Sysas.
Jis pripažino, kad yra girdėjęs apie svarstymus išskaidyti departamentą.
„Apie tai tik kalbėjome, tai ar jie (ministerija – BNS) tą darys, ar ne, pamatysime, kai atneš ką nors. Kalbų yra daug ir visokių. Reikia matyti konkretų pasiūlymą“, – teigė A. Sysas.
Pasak jo, departamentui trūksta ir žmogiškųjų, ir finansinių išteklių.
„Reikia skirti daugiau žmonių, skirti ir minkštųjų, ir kietųjų lėšų, jeigu tikrai norime suvaldyti galimą narkotikų paplitimo augimą. Skirti pinigų, skirti žmones, kurie išmano ir gali dirbti šitą darbą. Ten pas juos pasikeičia daugiau kaip 30 proc. (darbuotojų – BNS) kasmet. Tai vadinasi, kažkas ten negerai viduje“, – svarstė A. Sysas.
Jis sutinka su argumentu, kad didelė darbuotojų kaita gali būti dėl mažo departamento finansavimo.
R. Sketerskienės teigimu, dabar departamente dirba 32 žmonės, iš biudžeto įstaigos išlaikymui šiemet skirta apie 1,5 mln. eurų.
Cherchez la femme
A. Sysas tvirtino, kad Seimo komisijai su dabartine departamento vadovybe susikalbėti sunku.
„Kol kas sunkiai sekasi susišnekėti, bent jau komisijai su departamento vadovybe. Kai paklausi, tai niekada negauni normalaus atsakymo. Tai yra toks šioks tas nepasitenkinimas, tai kaip kokie darbai ten vyksta, narkotikų paplitimas nemažėja, o kontrolė, taip sakant, apleista. Teoriniu pagrindu daugiau (vykdoma – BNS)“, – teigė parlamentaras.
Socialdemokratas sakė nežinantis, kas paskatino departamentą imtis pokyčių dėl vadovo pavaduotojo pareigybės naikinimo, bet tvirtino, kad iniciatyva „išėjo iš departamento, ne ministerijos“. Jis užsiminė apie įtampą tarp departamento vadovių – direktorės Ritos Sketerskienės ir pavaduotojos Gražinos Belian.
„Turbūt asmeniniai santykiai dar pašliję. Tai viskas susideda ir ateina su pasiūlymu reorganizuoti tiktai pavaduotoją. Cherchez la femme (liet. ieškokite moters). Ar bus pavaduotojas, ar ne, tai kontrolė nuo to nepadidės, nei sumažės“, – tvirtino parlamentaras.
Klausiamas, kaip vertina G.Belian darbą, A. Sysas teigė, kad ji išmano sritį.
„Buvo visko, bet tai yra žmogus, kuris tikrai išmano šitą reikalą. Nes nuo pirmos dienos per ją praėjo visi įstatymai“, – teigė parlamentaras.
Kaip rašė BNS, NTAKD yra Vyriausybei pavaldi įstaiga, įkurta 2011 metais, kai buvo sujungtas Narkotikų kontrolės departamentas bei Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba.
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