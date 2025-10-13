Vyriausybėje – neskelbtas Ruginienės ir Žemaitaičio susitikimas

„Premjerė susitiko su Remigijumi Žemaitaičiu, aptarė darbinius klausimus. Buvo sutarta, kad laikinai toliau Kultūros ministerijai vadovaus Raminta Popovienė, o nuolatinio ministro paieškas vykdys pati ministrė pirmininkė“, – pirmadienį BNS patvirtino premjerės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas.
BNS rašė, kad valdantieji socialdemokratai nutarė perimti kultūros ministro portfelį iš „Nemuno aušros“. Šalies vadovas Gitanas Nausėda dar kiek anksčiau pareiškė neskirsiantis „aušriečių“ kandidato kultūros ministru.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba tokį sprendimą priėmė šeštadienį po kilusių kultūros bendruomenės protestų prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“ ir šios partijos pirmininko R. Žemaitaičių pasisakymų apie vieną iš protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.
„Aušriečių“ lyderis pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Ši R. Žemaitaičio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės, socialdemokratų ir parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo. Gitanas Nausėda teigė netvirtinsiąs jokio „Nemuno aušros“ siūlomo kandidato į kultūros ministrus.
Policija šeštadienį dėl R. Žemaitaičio pasisakymo pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją rugpjūtį suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
