 Vytautas Landsbergis: „Nemuno dumblas“ turi eiti lauk

2025-10-16 09:36
Liudmila Petrakova (ELTA)

Premjerei Ingai Ruginienei viliantis, kad su protestuojančia kultūros bendruomene pavyks rasti bendrą kompromisą, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis mano, kad valdantieji nelabai nesupranta, prieš ką protestuoja kultūrininkai. Anot profesoriaus, visuomenė nebenori taikstytis su esama padėtimi valdžioje.

Vytautas Landsbergis
„Reikia suvokti prieš ką yra protestuojama. Tai labai sveikas reiškinys, kad visuomenė nebeapsikenčia. Anksčiau buvo galima sakyti, kad kultūrininkai nepatenkinti, mes jiems duosime pinigų ir jie nusiramins. Šitą jau girdėjome, su visa panieka kultūros flangui (...), bet dabar ateina visai kitos socialinės grupės ir kitos visuomenės dalys, kurios sako tą patį – Nemuno dumblas turi eiti lauk. Čia yra pagrindinis dalykas“, – netiesiogiai referuodamas į valdančiąją „Nemuno aušros“ partiją ketvirtadienį LRT radijui teigė profesorius V. Landsbergis.

Protestuojanti kultūros bendruomenė toliau reikalauja, kad į Kultūros ministerijos vadovybę nebūtų skiriami „aušriečių“ atstovai. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį teigė, kad ministerijos komandą formuos ne pagal partiškumą, o pagal žmonių kompetencijas. Profesorius V. Landsbergis sako, tokie valdžios manevrai neturi prasmės.

„Čia nėra pasvarstymų. Mes surasime geresnį ministrą, mes pakišime gal kokį nors ne visai partinį, bet užtat, įkišime du partinius viceministrus, kad jie visą mūsų Nemuno dumblo darbą darytų. Toks žaidimas neturi prasmės. Jeigu pasakyta, kad tos politinės grupės, jėgos neturi būti Lietuvos valdžioje, tai ir neturi būti. O jeigu jūs be jos negalite, vadinamieji, vargšai socdemai, jūs negalite be Žemaitaičio gyventi – tai jūs tokie patys, kaip jis“, – teigė V. Landsbergis.

ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.

Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė teigė, kad naujojo ministro ieškos pati.

Lietuvis
Nemuno aušra turi tik du pasirinkimus , eiti koja kojon su koalicijos partneriais , arba auginti konservatorių ir liberalų reitingus ... Nemuno aušros iškilimas yra konservatorių ir jų sąjungininkų politinės arogancijos ir politinio darbo broko rezultatas ...
0
0
tai
dumblas? na gal, bet kai rodai į kitą reikia žiūrėti ir į save, jei ne tvarteliai, butai žvėryne, kai NT tapo kilnojamas (neteisinga- teisėta), sekančiu etapu privataus kapitalo švietimo įstaigos su superinėm lengvatinėmis sąlygomis , kurios sąlygojo viso atgimimo iškreipimą, kad ir dabartinės tiesos transformacijos iš neteisingą į teisėtą, net nebūtų užgimę. kritikuoti padarius pradžią ir blogio nestabdant, kaip tam reklaminiame klipe " kas man ir tos laimės?" ar ne taip?
1
-1
skaitytojas
Aplamai neturi balso rodyt ,,,kiekvienas tavo zodis sunaujos neisgazdins ,,o kas teisetai isrinkta , tai isrinkta TAUTOS !!!ir nesiundyk nelabai jau gerbemo auksto blondino ,,galim nutupdyt jei abu diriguosit ...???
3
-1
Visi komentarai (7)

