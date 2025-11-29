Vytautas Landsbergis: Lietuvoje viešpatauja melagiai, smurtininkai ir nepraustaburniai

„Melagiai, smurtininkai, nepraustaburniai viešpatauja ir spjauna į barzdą visiems padoriems žmonėms. O padorūs žmonės stovi kažkaip susigūžę ir nepasako jiems „Eikit jūs po velnių“, – partijos tarybos posėdyje sakė V. Landsbergis.
Melagiai, smurtininkai, nepraustaburniai viešpatauja ir spjauna į barzdą visiems padoriems žmonėms.
Profesorius tvirtino, kad padėtis jam „akivaizdžiai primena“ Vokietijos situaciją iki Adolfui Hitleriui ateinant į valdžią.
„Važiuojame tuo pačiu keliu, kuriuo nuvažiavo Vokietijos vedami socialdemokratai ir prezidentas, kurie atidavė valdžią fašistams“, – kalbėjo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas.
Vėliau jis patvirtino, kad nacius Vokietijoje lygina su valdančiąja Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“.
„Dabar Lietuvoje labai panaši situacija. Atiduodama valdžia vardan to, kad kažkas kažkokioje grupėje turi daugiau balsų parlamente. Bet ar turi daugiau proto? Tikrai ne. Ar turi valios? Ar turi drąsos ir ištikimybės priesaikoms ir savo šaliai. Tikrai ne. To neturi, bet to ir nereikia. Svarbu, kad yra kelių balsų persvara“, – kalbėjo V. Landsbergis.
„Šita padėtis yra pavojinga ir istoriškai primena mums praeitį“, – pridūrė jis.
Pasak buvusio politiko, sovietmetis pavergė lietuvių tautos „smeginis, protą“, todėl dabar tiek jo partiečiai, tiek kiti padorūs politikai bijo įvardyti daiktus tikrais vardais.
Tokią situaciją jis pavadino „komunistų dabartimi“.
„Mes turėtumėme to nepamiršti. Per kokį laikotarpį praėjome ir kokį pėdsaką mūsų sąmonėje tikriausiai tai yra palikę. Mes iki šiol esame gerai infekuoti“, – sakė V. Landsbergis.
„Š yra tokia laikysena. Turi būti laikysena garbinga, o jeigu tokios nėra, tai nereikia ir afišuoti tokios laikysenos“, – tvirtino profesorius.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas anksčiau tarybos posėdyje sakė, kad socialdemokratai nusprendė leisti „prorusiškiems populistams laikyti tiek valstybę, tiek juos pačius įkaitais, leisti jiems sėti chaosą, nepasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis“.
Socialdemokratai yra įtraukę „Nemuno aušrą“ į koaliciją nuo šio Seimo kadencijos pradžios. Antrą kartą būti valdančiojoje daugumoje „aušriečiai“ pakviesti po koalicijos griūties vasarą.
(be temos)