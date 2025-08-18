Žemaitaitis sako, kad klausimas dėl Seimo pirmininko posto yra išspręstas

„Mes tą klausimą išsprendėme prieš dvi savaites“, – pirmadienį, prieš susitikdamas su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybine grupe, žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
„Koalicijos partneriai nusiteikę sėkmingai, tvarkingai dirbti. Tai rugsėjo pirmą dieną tikrai pamatysite. Neskubėkite įvykiams už akių“, – sakė jis, pasiteiravus, koks sprendimas dėl Seimo pirmininko posto dalybų buvo priimtas.
„Intrigą išlaikykime“, – kartojo politikas.
Tiesa, prieš kelias savaites R. Žemaitaitis neatmetė, kad „Nemuno aušros“ valdyba derėsis, jog parlamento vadovo postas būtų deleguotas „aušriečiams“.
Sekmadienį, po LSDP tarybos posėdžio, laikinasis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, jog šios pareigos turėtų atitekti socdemams.
Intrigą išlaikykime.
Siūlys palikti tokią pat koalicinę sutartį, tačiau papildyti Vyriausybės programą
Pirmadienį „aušriečių“ derybininkai susitinka su LSDP atstovais antrinėms konsultacijoms dėl naujos valdančiosios koalicijos. Klausiamas, kokius reikalavimus teiks didžiajai daugumos partnerei, R. Žemaitaitis nurodė turįs keletą pasiūlymų Vyriausybės programai papildyti.
„Reikalavimai – kad liktų ta pati koalicinė sutartis, tie patys programiniai nuostatai. Plius – keletą (punktų – ELTA) norime papildyti, kur jau buvome su socdemais, tuometiniu premjeru Gintautu Palucku aptarę. Buvome pamatę, kad tikrai klaidą padarėme, kad neįtraukėme į Vyriausybės programą – tai papildomas sveikatos draudimas už valstybės draudžiamus asmenis (...), auditai gynybos sistemoje (...) ir (siūlysime – ELTA) šiek tiek viešąjį administravimą peržiūrėti“, – sakė „Nemuno aušros“ pirmininkas.
Pasiteiravus, ar sutiktų, kad koalicinėje sutartyje išliktų nuostata, numatanti, kad politikai, dėl kurių generalinė prokurorė kreipiasi į Seimą ir prašo panaikinti teisinę neliečiamybę, sutinka tai padaryti supaprastinta tvarka, R. Žemaitaitis nurodė, kad apie tai kol kas nediskutuota.
„Nežinau, nešnekėjome apie tai, valdyboje neaptarėme“, – teatsakė Seimo narys.
Pasak jo, galutines pozicijas dėl koalicijos „Nemuno aušros“ valdyba turėtų suderėti pirmadienio vakarą vyksiančiame partijos valdybos posėdyje.
Sprendimus dėl partinių ministrų žada rugsėjį: tada ir pamatysime
Prezidentūrai nekeičiant sąlygos, kad „Nemuno aušros“ ministrai neturėtų priklausyti partijai, „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis sako, kad visi sprendimai paaiškės rugsėjį. Pastarasis kol kas taip pat neatskleidžia, ar keisis dabartiniai ministerijų vadovai.
„Aš girdėjau įvairių nuomonių, palaukime rugsėjo mėnesio ir pamatysime, kas bus tie ministrai. Aš nieko nesakau ar pasikeis, ar nepasikeis, ateis rugsėjo mėnuo, bus formuojama Vyriausybė ir tada pamatysime“, – Eltai teigė R. Žemaitaitis.
„Dar kartą kartoju, rugsėjo mėnesį ar rugpjūčio pabaigoje bus sprendimas ir pasakysime“, – paklaustas, ar kelio tokiems planams neužkirs Prezidentūros keliamos sąlygos, atsakė politikas.
Tuo metu vertindamas galimą ministerijų portfelių pasiskirstymą, „aušriečių“ lyderis tikino, kad šis sutarimas neturėtų keistis.
„Manau, kad nelabai keisis. Kol kas, kaip esame sutarę, tai niekas nesikeičia, lieka taip, kaip yra“, – aiškino jis.
Kaip skelbta anksčiau, prezidentas Gitanas Nausėda nekeičia pozicijos dėl partinių „Nemuno aušros“ ministrų Vyriausybėje. Šalies vadovas tikina, jog būtų pasiruošęs tvirtinti tik partijai nepriklausančių asmenų kandidatūras į ministerijų vadovų postus.
Pats R. Žemaitaitis kiek anksčiau yra teigęs, kad jo vedama politinė jėga norėtų į Ministrų kabinetą deleguoti partinius kandidatus. Politikas tuomet tikino, kad šiuo klausimu jis yra „matavęs temperatūras“ su Prezidentūra.
Šiuo metu aplinkos ministro pareigas eina Povilas Poderskis, teisingumo – Rimantas Mockus, žemės ūkio – Ignas Hofmanas. Visi šie trys ministrai pagal koalicinę sutartį yra deleguoti „Nemuno aušros“.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui G. Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
Sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
Naujausi komentarai