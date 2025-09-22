Žemaitaitis sako kandidatais į ministrus teikiantis savo bendražygius

„Partijos nariai, daug metų einantys su manimi kartu, dirbantys toje srityje, turintys patirties, vienas – viešojo administravimo, kitas – daugiau tarptautinės patirties turintis žmogus. Abu labai susiję su politika“, – pirmadienį Seime žurnalistams sakė parlamentaras.
Jis paneigė, kad pats kandidatuoja į kultūros ministro pareigas.
„Jeigu norite, kad Lietuvoje būtų dar daugiau performansų ir Lietuva gyventų visą laiką piketų, mitingų metu, tai aš su mielu noru sudalyvausiu, o pastarieji performansai ant Mažvydo bibliotekos man labai patiko“, – juokavo R. Žemaitaitis, turėdamas galvoje rugpjūtį vykusį mitingą prie Nacionalinės bibliotekos dėl „Nemuno aušros“ pakvietimo į valdančiąją koaliciją.
„Aušriečių“ lyderio teigimu, abi kandidatūros suderintos su paskirtąja premjere Inga Ruginiene.
„Abu pasiruošę, vyksta pokalbiai, laukiame tarnybų atsakymų ir manau, kad šią savaitę gal turėsime sprendimus oficialiai“, – sakė R. Žemaitaitis.
