Žemaitaitis vėl liko apgautas: įteiktas apdovanojimas „MULKIS“

„Pakvietėme Remigijų Žemaitaitį į netikrą laidą ir nufilmavome labai nekokybišką interviu. Laiške nurodėme, kad ji bus transliuojama per „LRT Kultūrą“, nors toks kanalas šiuo metu iš viso neegzistuoja. Tačiau tai nesutrukdė gauti teigiamo Seimo nario atsakymo ir jo atvykimo į laidą“, – skelbia „YouTube“ kanalo „Nešvankiai“ komanda.
Komanda pirmiausia susikūrė elektroninį paštą. „Negali būti labai profesionalus el. paštas, turi būti juokingas. Juokingas žiūrovui, bet ne Remygai (R. Žemaitaičiui, – aut. past.). Remygai turi būti OK. Dar kartą patikrinsim Remygą, ar jau išmoko pamoką, kad negali rašyti profesionali laida ar kažkas, kas yra rimta, iš „Inbox“, „Gmail“ ir dar „Hotmail“ visokių“, – kalbėjo vienas iš komandos narių.
Šiam darbui buvo pasitelktas dirbtinis intelektas.
Kaip teigė komandos nariai, politikas užkibo.
„Nešvankiai“ komanda susitikimui ruošėsi taip pat pasitelkę humorą: apsilankė žvejų parduotuvėje ir įsigijo reikmenų bei drabužių, kitas narys pavirto „benamiu“.
Galiausiai R. Žemaitaičiui buvo įteiktas išgalvotas „Meninio Ugdymo, Lietuvos Kultūros Iniciatyvos Skatinimo“ apdovanojimas, kurio santrumpa yra „MULKIS“.
Primename, kad R. Žemaitaitis jau buvo susiruošęs vykti į JAV, nors tai nebuvo tikras kvietimas.
