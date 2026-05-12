Žiniasklaida: slaptos kameros demaskuoja Ruginienės patarėjo verslą

Portalo duomenimis, buvusio Darbo partijos nario, dabar socialdemokrato V. Juknos įstaiga „Mokslinės paslaugos“ šiuo metu įgyvendina du stambius ES lėšomis remiamus projektus. Jų geografija apima 51 šalies savivaldybę.
Viename projekte, skirtame tvarios gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės kompetencijoms lavinti, numatyta suteikti 1155 pažymėjimų ūkininkams ir surengti 77 mokymus. Kitame, apimančiame tvarią gyvulininkystę ir augalų apsaugą, įsipareigota surengti 130 mokymų ir suteikti 1980 pažymėjimų. Už mokymus įstaigai suplanuota skirti 298 tūkst. 935 eurus.
Panašius mokymus rengia ir VDU Žemės ūkio akademija, kur V. Jukna dirba kancleriu.
Nors taisyklės numato mažiausiai 12 dalyvių vienuose mokymuose, per kelis mėnesius „15min“ patikrino trylika tokių mokymų ir klausytojų neužfiksavo nė karto.
Vyko ir nevyko. Turėjo vykti, bet nebuvo ten žmonių.
„Buvo viena lektorė, daugiau nieko nebuvo“, – portalui pasakojo Biržų krašto muziejaus „Sėla“ darbuotoja.
„Vyko ir nevyko. Turėjo vykti, bet nebuvo ten žmonių“, – sakė Telšių švietimo centro atstovė.
Žurnalistams paskambinus į devynias įstaigas, kurių salės nuomotos mokymams praėjusį rudenį, daugelio įstaigų darbuotojų atsakymai buvo labai panašūs – į mokymus, į kuriuos registruojamasi iš anksto, niekas nesusirenka.
„Būna, ateina kokiam pusvalandžiui. Kaip man juos sulaikyt? (...) Jie ir taip viską moka“, – aiškino tuščioje Biržų muziejaus salėje užkluptas VDU Žemės ūkio akademijos lektorius Mindaugas Kuklierius, vėliau pripažinęs gaunantis 200 eurų už vienus mokymus.
V. Jukna neatsakė į „15min“ klausimus apie jo valdomą viešąją įstaigą bei tuščias mokymų sales.
Už mokymų tikrinimą atsakinga Nacionalinė mokėjimo agentūra rimtų pažeidimų nepastebėjo. Tačiau jos specialistai patikrą atliko tik nuotoliu ir apie ją pranešdavo iš anksto.
Žurnalistams papasakojus situaciją, bet neįvardijus konkrečių mokymų datų, agentūros Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir paramos departamento direktorė Genovaitė Beniulienė pabrėžė, kad jeigu įtarimai pasitvirtintų, tai galėtų būti „paramos sąlygų pažeidimas ir už tai, tikėtina, turėtų būti taikomos sankcijos“.
