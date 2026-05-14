Žuromskas neigia neteisėtai užėmęs valstybinę žemę

„Žemė, kurią valdau, privačiai valdau, tai ne valstybinė žemė, o privačiai valdoma žemė, susideda iš trijų sklypų. Vienas sklypas yra tas, kuris priklauso prie namo, antras sklypas – yra naudojimosi tvarka su kitais bendraturčiais, yra servitutas ir trečias sklypas yra mano kitos žemės ūkio paskirties miško žemės sklypas. Mano žemė susideda iš trijų skirtingų turtų ir nėra ten nė vienos valstybinės žemės lopinėlio. Viskas yra privatus mano turtas“, – BNS ketvirtadienį teigė „Nemuno aušros“ deleguotas ministras.
„Man atrodo, apie 8–9 arus prie namo, plius papildomai aš dar turiu miško žemės, man atrodo, apie 20 arų grubiai“, – pridūrė jis.
Pasak K. Žuromsko, visą žemę jis įsigijo iš privačių asmenų, be to, visi sklypai įsigyti 2023 metais.
Registrų centro duomenimis, K. Žuromskas su sutuoktine iš Seimo nario „aušriečio“ Roberto Puchovičiaus valdomos statybų bendrovės „Constructionrk“, kurią iki 2023 metų liepos iš dalies valdė K. Žuromskas, tų metų rugpjūčio 2 dieną įsigijo 0,1 ha ploto gyvenamosios paskirties žemės sklypą Vilniaus rajono Geležių kaime, Pašilės g. 40. Jį valdo kartu su dar viena bendraturte.
Dar vieną tokios paskirties 0,1 ha ploto žemės sklypą nuo 2022 metų kovo 10 dienos ministras su žmona valdo Pašilės g. 60.
Be to, jiems ir dar 11-kai fizinių asmenų priklauso miško ūkio paskirties 1,7 ha ploto sklypas Geležių kaime, šalia namo, kur jie gyvena. Dalį sklypo iš vieno žemės paveldėtojų K. Žuromskas su žmona įsigijo 2023 metų birželio 16 dieną.
Vieno aukšto keturių kambarių 91,6 kv. metrų ploto butą Geležių kaimo Pašilės g. 40-2, šalia minėto miško sklypo, ministras su žmona iš „Constructionrk“ įsigijo 2023-ųjų rugpjūčio 2 dieną, o deklaracija apie buto statybos užbaigimą įregistruota 2024 metų balandžio pradžioje.
Butą ir sklypą iš „Constructionrk“ jie pirko praėjus mėnesiui po to, kai K. Žuromskas ir Robertas Pesliakas, valdę atitinkamai 33,3 ir 66,7 proc. šios įmonės akcijų, jas pardavė R. Puchovičiui.
Ministras pabrėžė, kad šią savaitę jis STT perdavė visus – tiek namo, tiek žemės įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.
STT tyrimą pradėjo susipažinusi su visuomenininko Karolio Žukausko pateikta informacija. Pasak jo, K. Žuromskas naudojasi valstybine žeme – esą prie penkių savo arų K. Žuromskas prisijungė valstybinės žemės šalia miško.
Be to, K. Žukauskas skelbė, kad R. Puchovičiaus įmonė namą, kuriame ministras dabar gyvena, pardavė tris kartus pigiau nei oficialiai skelbiamos kainos.
Naujausi komentarai