Abiturientai laikys matematikos egzaminą

Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), antrąją patikrinimo dalį, laikomą dvyliktoje klasėje, sudaro 17–20 uždavinių. 10 iš jų – trumpojo atsakymo, kai mokinys pats įrašo atsakymą. Kiekvienas jų vertas 1 taško.
Tuo metu pilno sprendimo užduotis sudaro 5–8 struktūruoti uždaviniai ir 2–5 nestruktūruoti uždaviniai. Juos išsprendus, maksimaliai galima surinkti 50 taškų.
Antrosios matematikos egzamino dalies trukmė – 4 valandos, užduotys atliekamos tradiciniu būdu.
Pirmadienį prasidėjus pagrindinei VBE sesijai, dvyliktokai jau atliko antrosios lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotį – rašė rašinį. Antradienį vienuoliktai laikė pirmąją ekonomikos ir verslumo egzamino dalį, trečiadienį laikyta pirmoji istorijos egzamino bei antroji geografijos egzamino dalis, o ketvirtadienį vienuoliktokai atlikinėjo pirmosios chemijos egzamino dalies užduotis.
Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis. Jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laiko pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis organizuota kovo 30–balandžio 3 dienomis, antroji užsienio kalbų egzamino dalis – balandžio 1–3 dienomis.
Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
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