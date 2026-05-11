Alytuje gimė ypatingas kūdikis

„Alytuje gimė didžiausias šiemet kūdikis!
57 cm ūgio ir 4,732 kg svorio mažylis pasaulį išvydo simbolinę Tarptautinę akušerių dieną – gegužės 5-ąją – ir jam tėveliai suteikė Herkaus vardą! Jis – pirmagimis alytiškių šeimoje.
Tokio ypatingo kūdikio atėjimas į šį pasaulį buvo nuostabi dovana mūsų kolektyvui, minint profesinę Akušerių dieną!
„Tai išties retas atvejis, kai natūraliais gimdymo takais, ganėtinai sklandžiai gimsta tokio didelio ūgio ir svorio pirmagimis. Įprastai didelių mažylių gimdymai būna sudėtingesni ir didesnė komplikacijų tikimybė. Tokio ypatingo kūdikio atėjimas į šį pasaulį buvo nuostabi dovana mūsų kolektyvui, minint profesinę Akušerių dieną!“ – sakė Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Akušerijos – ginekologijos skyriaus vedėja gydytoja akušerė ginekologė, vaikų chirurgė Rasa Ivanovienė.
Sveikas atėjęs į pasaulį, Herkau! Linkime, kad tavo gyvenimo siekiai, svajonės ir pasiekimai būtų tokie pat stebinančiai dideli! Auk sveikas ir mylimas. Tėveliai, Jums kantrybės, džiaugsmo akimirkų ir pačios nuostabiausios tėvystės!“, – feisbuke rašė Alytaus miesto savivaldybės atstovai.
Delfi.lt skelbia, kad 2025 metais Alytaus mieste pasaulį išvydo 287 naujagimiai – 150 berniukų ir 137 mergaitės, iš jų 62 vaikai gimė užsienyje.
