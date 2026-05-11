 Alytuje gimė ypatingas kūdikis

Alytuje gimė ypatingas kūdikis

„Tai išties retas atvejis“
2026-05-11 12:48 diena.lt inf.

Alytaus miesto savivaldybė pranešė apie ypatingą kūdikį, gimusį alytiškių šeimoje.

<span>Alytuje gimė ypatingas kūdikis</span>
Alytuje gimė ypatingas kūdikis / Unsplash, Alytaus m. savivaldybės nuotr.

„Alytuje gimė didžiausias šiemet kūdikis! 

57 cm ūgio ir 4,732 kg svorio mažylis pasaulį išvydo simbolinę Tarptautinę akušerių dieną – gegužės 5-ąją – ir jam tėveliai suteikė Herkaus vardą! Jis – pirmagimis alytiškių šeimoje. 

Tokio ypatingo kūdikio atėjimas į šį pasaulį buvo nuostabi dovana mūsų kolektyvui, minint profesinę Akušerių dieną!

„Tai išties retas atvejis, kai natūraliais gimdymo takais, ganėtinai sklandžiai gimsta tokio didelio ūgio ir svorio pirmagimis. Įprastai didelių mažylių gimdymai būna sudėtingesni ir didesnė komplikacijų tikimybė. Tokio ypatingo kūdikio atėjimas į šį pasaulį buvo nuostabi dovana mūsų kolektyvui, minint profesinę Akušerių dieną!“ – sakė Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Akušerijos – ginekologijos skyriaus vedėja gydytoja akušerė ginekologė, vaikų chirurgė Rasa Ivanovienė. 

Sveikas atėjęs į pasaulį, Herkau! Linkime, kad tavo gyvenimo siekiai, svajonės ir pasiekimai būtų tokie pat stebinančiai dideli! Auk sveikas ir mylimas. Tėveliai, Jums kantrybės, džiaugsmo akimirkų ir pačios nuostabiausios tėvystės!“, – feisbuke rašė Alytaus miesto savivaldybės atstovai.

Delfi.lt skelbia, kad 2025 metais Alytaus mieste pasaulį išvydo 287 naujagimiai – 150 berniukų ir 137 mergaitės, iš jų 62 vaikai gimė užsienyje.

Šiame straipsnyje:
Alytus
ypatingas kūdikis
didžiausias kūdikis šiemet

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
?
beveik penkios tonos, nelabai tikiu, bet gi žinios parašė tai tikriausiai tiesa.
0
0
Antanas.
Heraklis pirmasis buvo graikas. Antrasis - dzūkas. Tegul auga sveikas, stiprus ir išmintingas.
0
0
Visi komentarai (2)

Daugiau naujienų