Apie situaciją dėl priedangų: žinokit, tiesiai šviesiai – lengvas kosmosas

Jo teigimu, būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos.
„Prašau mokyklų vadovų vardu įpareigoti Lietuvoje civilinės saugos pareigūnus, tegul peržiūri skaičius, nes skaičiai priedangų... Mokykloms dažniausiai pačioms trūksta vietos priimti mokinius, o dar jie yra įpareigoti iš gatvės kažką priimti. Žinokit, tiesiai šviesiai – lengvas kosmosas“, – penktadienį per Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdį sakė D. Žvirdauskas.
Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė Lina Bagdanavičienė savo ruožtu tvirtino, kad dalis darželių išvis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis.
„Kad šiandien mes galėtume pasakyti, jog žinome, ką daryti, tikrai taip nėra. Dalis įstaigų neturi, kur tų vaikų išvesti“, – sakė ji.
Mokykloms dažniausiai pačioms trūksta vietos priimti mokinius, o dar jie yra įpareigoti iš gatvės kažką priimti. Žinokit, tiesiai šviesiai – lengvas kosmosas.
Anot asociacijos vadovės, ikimokyklinukus skubiai išvesti į kitur esančią priedangą – didelis iššūkis.
Ji pabrėžė, kad pačių įstaigų rūsiai, jeigu juos turi, – dažnai nesutvarkyti, nepritaikyti mažyliams saugiau būti.
„Turime atkreipti dėmesį nacionaliniu lygiu ir padėti savivaldybėms išspręsti šitas problemas, kad rūsiai būtų įrengti tinkamai išvesti mažiems vaikams su priemonėmis, su sanitariniais mazgais, su vandeniu, įėjimais ir oro patekimu. Čia yra didžiulis iššūkis“, – teigė ji.
Švietimo, mokslo ir sporto viceministro Jono Petkevičiaus duomenimis, 81 proc. švietimo įstaigų turi greitai pasiekiamas priedangas.
Pasak jo, 48 proc. įstaigų priedangos yra įrengtos, 21 proc. įstaigų darbuotojams ir auklėtiniams iki priedangos reikia eiti iki 150 metrų, 12 proc. – 150–300 metrų, 19 proc. tokiu atstumu priedangos neturi.
„Tai nereiškia, kad tos mokyklos neturi vietos, kur vaikus galėtų nuvesti krizės atveju, drono atakos atveju ar kito pavojaus atveju“, – tvirtino viceministras.
Kita vertus, jis pripažino, kad dalis švietimo įstaigų nors ir turi savo priedangas, jos netalpina visų žmonių.
Iš viso mokyklose, darželiuose ir kitose švietimo įstaigose dirba ir yra ugdomi 612,5 tūkst. žmonių, tuo metu priedangų talpa siekia 246 tūkst. žmonių.
„Matome, kad 448 institucijose talpos nepakanka, bet tokiu atveju reikia savivaldybėms ir mokykloms spręsti, kur tuos vaikus apsaugoti“, – sakė J. Petkevičius.
Tačiau jis vylėsi, kad šie skaičiai neatspindi realios situacijos, nes kai kurios įstaigos deklaravo turinčios priedangas, bet nenurodė jų talpos.
Viceministras penktadienį per komiteto posėdį tvirtino, kad švietimo įstaigų vadovai ir darbuotojai informuoti, kaip elgtis ekstremalių situacijų atveju, bet ne visais atvejais pavyko tinkamai reaguoti.
„Drono atvejis parodė, kad mokyklose rekomendacijos, kaip elgtis krizės atveju, ne visiškai suveikė. Algoritmai buvo paruošti, išsiuntinėti, bet trūksta pratybų. Tai esminis dalykas“, – sakė pareigūnas.
Kita vertus, jo teigimu, ištikus kitai krizinei situacijai, reakcija jau būtų geresnė.
„Galiu patikinti, kad įstaigos šiuo metu žino, kaip elgtis, įstaigos tikrai – jau kelis kartus akcentuota – nekvies tėvų pasiimti vaikų ir tokios suirutės nebus“, – penktadienį per komiteto posėdį tikino viceministras.
Kaip rašė BNS, gegužės viduryje dalyje Lietuvos du kartus buvo paskelbtas oro pavojus dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų ir kilusio oro atakos pavojaus.
Atšaukus nurodymus keliauti į slėptuves, viešojoje erdvėje pasirodė pranešimai, kad kai kurios mokyklos auklėtinius per oro pavojų vedė į stadioną arba liepė pabaigti rašyti kontrolinį.
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