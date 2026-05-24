Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo aštuonis povandeninius dronus

Departamentas pranešė, kad šią savaitę įvyko įrangos naudojimo mokymai.
„Stiprindami techninius pajėgumus siekiame, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekiamų vietų apžiūras bei tiksliau fiksuoti aplinkosaugos pažeidimus“, – pranešime cituojama laikinai AAD direktorės pareigas einanti Eglė Paužuolienė.
„Šios technologijos prisidės prie veiksmingesnės vandens telkinių apsaugos ir padės užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi“, – teigė ji.
Įstaiga BNS informavo, kad nusipirktų dronų kaina siekė 118 tūkst. 308 eurus, jie įsigyti už valstybės biudžeto ir ES fondų lėšas.
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