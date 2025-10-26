Atakuoja meteorologiniais balionais, o plano nėra?

Šį savaitgalį oro uostas gali dirbti tik kas pusę paros, o šeštadienio naktį vėl buvo uždarytas.
„Fiksuoti šeši oro balionai. Jie fiksuoti Šalčininkų rajone, o judėjimo kryptis – link Vilniaus oro uosto“, – teigė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Penktadienio vakarą dėl kontrabandinių balionų sustojo ne tik Vilniaus, bet ir Kauno oro uosto darbas.
Visas LNK – reportažas vaizdo įraše:
„Turime nemažai trikdžių. Šį kartą pasisekė, kad pavyko Kauno oro uostą išlaikyti veikiantį, todėl į jį buvo nukreipti net septyni skrydžiai“, – aiškino Lietuvos oro uostų saugos departamento direktorius Vidas Kšanas.
Nei pakilti, nei leistis lėktuvai negalėjo nuo 22.30 val. iki 3.30 val. Buvo atšaukti net keturi skrydžiai, o 14 vėlavo. Nepatogumų patyrė 3,5 tūkst. keleivių.
Pirmą kartą šią savaitę dėl balionų oro uostas laikinai buvo uždarytas antradienį, spalio 21 d.
„Oro uostai vien tik iš rinkliavų mokesčių patyrė apie 50 tūkst. eurų. Sakau netikslų skaičių, nes mes vis dar tiksliname“, – tvirtino V. Kšanas.
Ši suma padidės pridėjus išlaidas už darbuotojų viršvalandžius ir ekstremalių valdymo centrų organizavimą visuose oro uostuose.
„Oro uostas yra netoli sienos, todėl esame labiau pažeidžiami“, – kalbėjo V. Vitkauskas.
„Vežėjai patiria tiesioginius kaštus, kurie gali siekti šimtus tūkstančių eurų per vieną vežėją, skrydį“, – tikino premjerė Inga Ruginienė.
Tiesa, meteorologiniai balionai problemų kėlė dar prie ankstesnės Vyriausybės, bet iki šiol nebuvo pridarę tiek žalos.
„Tikimąsi, kad tai pavieniai atvejai. Tą aiškiai matėme iš Ingos Ruginienės komunikacijos, kai ji kalbėjo, kad reikėtų Baltarusijos prašyti atsakingiau elgtis. Akivaizdu, kad tai yra neadekvatus vertinimas“, – aiškino liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Matyt, jau reikėtų pradėti vertinti šį spaudimą Lietuvai. Analogiškai buvo instrumentalizuota migracija, dabar galima būtų kalbėti apie instrumentalizuotą kontrabandą“, – svarstė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Tuo tarpu premjerė prašo gyventojų kantrybės ir supratingumo.
„Mūsų aukščiausias prioritetas yra apsaugoti Lietuvos gyventojus“, – tikino ji.
Savo ruožtu vidaus reikalų ministras pasitarimui sukvietė kariuomenės, policijos ir pasieniečių vadus. Anot politiko, planas jau yra.
„Deja, jūsų laidų klausosi kontrabandistai, todėl kitą vakarą matome, kad keičia taktiką. Norėčiau išvengti konkrečių veiksmų, kuriuos žino vadai“, – neslėpė V. Kondratovičius.
Meteorologiniai balionai, gabenantys kontrabandines cigaretes, sveria apie 50-60 kg. Be to, gali išvystyti nuo 100 iki 200 km/val. greitį ir pakilti į didesnį nei 5 km aukštį.
„Buvo tokių atvejų, kuomet žinojome, kad mūsų orlaivių kapitonai net per savo langus matė balionus skrendančius netoliese. Akivaizdu, kad toks incidentas potencialus“, – pasakojo V. Kšanas.
Tačiau I. Ruginienė sako, kad yra ir kitas variantas – numušinėti balionus.
„Svarstome apie balionų nuleidimą kinetinėmis priemonėmis. Rytoj, matyt, turėsime galutinius sprendimus. Galimos ir pasekmės, jei tokiu greičiu aukštai judantis balionas staiga nukristų“, – teigė premjerė.
Tuo tarpu V. Kondratovičius tam nepritaria.
„Įsivaizduojate, kad mes ištrauksime šiandien pabūklą ir pradėsime šaudyti į kairę, į dešinę. Deja, bet to nebus“, – prieštaravo jis.
Prezidentas G. Nausėda sako, kad meteorologinių balionų antplūdis – Baltarusijos organizuojama hibridinė ataka prieš Lietuvą. Anot jo, reikėtų svarstyti apie ilgalaikį sienos uždarymą su Baltarusija ir tranzito į Kaliningradą ribojimą.
Tiesa, pasienio punktai su Baltarusija laikinai buvo uždaryti ir šeštadienio naktį.
„Nereikia galvoti, kad 6-7 ar 12 valandų punkto uždarymas atneša didelį poveikį iš karto“, – tikino vidaus reikalų ministras.
„Šios dienos vakaro situacija įtakos, kiek ilgai mes uždarysime sienas ir kokių griežtų priemonių imsimės pirmadienį“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Vienas šeštadienio balionas rastas Šalčininkų rajone, kiti – dar ieškomi. Dėl kontrabandos sulaikyti keturi įtariamieji.
