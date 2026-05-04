 Atnaujinant migracijos informacinę sistemą galimi paslaugų teikimo sutrikimai

2026-05-04 07:17
BNS inf.

Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos MIGRIS atnaujinimo darbams galimi paslaugų teikimo sutrikimai.

Migracijos departamentas / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

Pasak Migracijos departamento, pirmadienį ir antradienį gali strigti svetainė www.migracija.lt, trikdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams.

Departamentas prašo klientų, esant galimybei, nesinaudoti svetainės www.migracija.lt teikiamomis paslaugomis, kadangi atnaujinus svetainę, keisis jos struktūra, vidinių nuorodų išdėstymas, vartotojų paskyrų aplinka, prašymų ir tarpininkavimo raštų pateikimo funkcionalumai.

Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus.

