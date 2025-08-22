Baigėsi kunigaikščio Algirdo pėstininkų bataliono pratybos „Aršus vilkas 2025“

Pasak jos, beveik dvi savaites trukusios pratybos apėmė intensyvius veiksmus tiek Gaižiūnų poligone, tiek realiose gyvenamose vietovėse Varėnos rajone.
Mokymų tikslas – įvertinti bataliono padalinių pasirengimą, tobulinti sąveiką tarp skirtingas mūšio funkcijas atliekančių vienetų ir užtikrinti karių gebėjimą veikti kompleksiškomis sąlygomis.
„Kariai vykdė gynybos ir puolimo operacijas realioje aplinkoje. Buvo įrengiamos mūšio pozicijos, statomos inžinerinės kliūtys, atliekamos cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių grėsmių užduotys, užtikrinamas nepertraukiamas ryšys ir koordinacija tarp manevrinių padalinių bei remiančias mūšio funkcijas atliekančių vienetų“, – nurodoma pranešime.
Nurodoma, kad vyko ir būrio lygmens kovinio šaudymo pratybos. Kartu treniruotasi teikti taktinę medicininę pagalbą kovos sąlygomis.
Pratybos „Aršus vilkas“ kasmet vyksta pavasarį ir rudenį.
Naujausi komentarai