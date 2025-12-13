 Baltarusija paleidžia politinius kalinius: dalį jų – per Lietuvą

Tarp paleistųjų – Alesis Bialiatskis, Viktaras Babaryka, Maryja Kalesnikava
2025-12-13 15:32
Saulius Jakučionis (BNS)
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Baltarusija šeštadienį paleido 123 politinius kalinius, devyni iš jų buvo paleisti per Lietuvą, likę – per Ukrainą, BNS patvirtino šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.

Baltarusija paleidžia politinius kalinius: dalį jų – per Lietuvą / I. Gelūno / BNS nuotr.

Vienas šaltinių BNS sakė, kad tarp jų yra Baltarusijos opozicijos atstovė Maryja Kalesnikava.

Tarp Baltarusijos paleistų politinių kalinių – Nobelio taikos premijos laureatas Alesis Bialiatskis. Kitas paleistas politinis kalinys – Baltarusijos opozicionierius, prezidento posto siekęs Viktaras Babaryka. Tai BNS patvirtino šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.

Šeštadienį pranešta, kad JAV ketina panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui. Apie tai paskelbė Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“, remdamasi JAV specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale'u (Džonu Koulu).

Šis naujausias JAV žingsnis laikomas Minsko ir Vašingtono santykių šiltėjimo dalimi.

Penktadienį ir šeštadienį Minske J. Coale'as surengė derybas su autoritariniu Baltarusijos lyderiu Aliaksandru Lukašenka.

BNS rašė, kad po JAV ir Baltarusijos derybų iš pastarosios šalies kalėjimų birželį ir rugsėjį paleista per 60 kalinių, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.

Po to JAV panaikino sankcijas baltarusių oro vežėjai „Belavia“. 

senis
dabar amerika spaus lietuva kad atidarytu sienas belaruskalij.
0
0
