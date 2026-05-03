Baltarusijoje kilo miško gaisrai: lietuviams – įspėjimas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos duomenimis, prie sienos su Senovės kaimu stiprus miško gaisras kilo šeštadienį, apie 16.50 val., dūmai slinko Kabelių ir Kapiniškių kaimų link.
Naktį ugniai persimetus į Lietuvos teritoriją, gaisrą gesino Valstybinės miškų urėdijos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai. Apie 6 val. ryte gaisras Lietuvos pusėje užgesintas, vietoje liko budėti ugniagesiai.
Tuo metu Baltarusijos teritorijoje, savivaldybės duomenimis, gaisras tęsiasi.
„Senovės ir aplinkiniai kaimai – Pėsčiai, Kabeliai, Marcinkonys, Margionys, Šklėriai – yra apgaubti dūmų. Dūmai slenka Druskininkų link. Gyventojams pavojus negresia, tik ten, kur jaučiasi dūmų kvapas, kaimų gyventojai prašomi kuo mažiau laiko būti kieme ir saugoti savo sveikatą“, – sekmadienio rytą skelbė savivaldybė.
NVSC rekomenduoja kuo mažiau laiko praleisti lauke, ypač priklausantiesiems rizikos grupei – vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiesiems lėtinėmis ligomis.
Visuomenės sveikatos specialistai taip pat pataria laikyti langus bei duris sandariai uždarytus, namus ar biurą valyti drėgnu būdu, riboti fizinį aktyvumą atvirame ore.
Kaip Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas anksčiau sekmadienį nurodė LRT radijui, nežinoma, kokį plotą apėmęs gaisras ir kas konkrečiai dega, nes su Baltarusija nesikeičiama informacija.
Naujausi komentarai