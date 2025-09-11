Iš Baltarusijos paleisti 52 politiniai kaliniai, tarp jų – šeši lietuviai

Pasak šalies vadovo, tarp paleistų Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos bei Baltarusijos piliečių yra „opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai“.
Anot jo, derybose dėl kalinių paleidimo tiesiogiai dalyvavo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas). Prezidentas pabrėžė, kad išlaisvinimas nėra vykdomas mainais už Vakarų sankcijų Baltarusijai panaikinimą.
„Tai, kas įvyko, yra didžiulė diplomatinė sėkmė Amerikai ir mums visiems“, – kalbėjo G. Nausėda.
Tai, kas įvyko, yra didžiulė diplomatinė sėkmė Amerikai ir mums visiems.
Pasak jo, tarp išlaisvintųjų yra ir Lietuvos pilietė Elena Ramanauskienė, pernai birželį Baltarusijoje nuteista šešeriems metams kalėti dėl šnipinėjimo.
Baltarusijos opozicinis portalas afn.by ir televizija ONT skelbė, kad Druskininkų sanatorijos „Belorus“ darbuotoja E. Ramanauskienė kaltinta tuo, kad ne kartą perdavė informaciją apie poilsiauti atvykusius svečius, įskaitant baltarusių aukšto rango pareigūnus.
G. Nausėda sakė dėjęs didžiules pastangas dėl jos išlaisvinimo.
„Privalome rūpintis visais Lietuvos piliečiais, kur jie bebūtų“, – teigė prezidentas. – Tai yra mano kredo, kurį aš šventai vykdau nuo pat pirmųjų prezidentavimo dienų.“
Užsienio reikalų ministerija (URM) ketvirtadienį pranešė, kad jai suteikiama medicininė ir kita būtiniausia pagalba.
Šalies vadovas sakė negalintis patvirtinti kitų paleistų kalinių tapatybių.
„Jokių mainų“ dėl sankcijų
G. Nausėda dėkojo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, visiems prie operacijos prisidėjusiems diplomatams ir specialiųjų tarnybų atstovams.
Anot jo, pats K. Budrys prie Lietuvos sienos su Baltarusija pasitiko paleistus kalinius ir „sveikino laisvę atgavusius žmones“.
Vis dėlto G. Nausėda teigė, jog Baltarusijoje vis dar yra apie tūkstantį politinių kalinių, tarp jų ir lietuvių. Jis paragino Lietuvos piliečius nesant būtinybės toliau nevykti į Baltarusiją.
Prezidentas taip pat pareiškė, kad kalinių paleidimas nėra vykdomas mainais į sankcijų Baltarusijai atšaukimą. Minsko žingsnį paleisti kalinius jis pavadino „teigimu signalu, kurį siunčia Baltarusija, nesitikėdama turbūt mainais kažkokių ypatingų nuolaidų“.
„Bet kuriuo atveju aš noriu pažymėti, kad JAV pastangos, be jokios abejonės, yra efektyvios dėl tos priežasties, kad JAV svoris tarptautinėje bendruomenėje yra atitinkamas. Lietuva yra Europos Sąjungos narė ir, be jokios abejonės, Europos sankcijų politiką lemia dalykai, kurie pirmiausia susiję su politinių kalinių buvimu Baltarusijoje, kitais faktoriais, dėl kurių buvo pritaikytos sankcijos“, – sakė G. Nausėda.
„Todėl apie mainus „žmonės už sankcijas tikrai neina kalba. Jokių mainų šiuo požiūriu negali būti“, – pridūrė jis.
Tuo metu JAV panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“, ketvirtadienį pranešė Baltųjų rūmų atstovas Johnas Cole'as (Džonas Koulas), kurį cituoja Baltarusijos žiniasklaida.
Pasak nepriklausomo portalo „Zerkalo“ ir valstybinės naujienų agentūros „Belta“, šį sprendimą J. Cole'as paskelbė per susitikimą su Baltarusijos autoritariniu lyderiu Aliaksandru Lukašenka.
BNS rašė, kad dėl įvairių pilietybių kalinių iš Baltarusijos paleidimo jau kurį laiką Jungtinės Valstijos derėjosi su Minsku.
Birželį iš Baltarusijos kalėjimų buvo išlaisvinti 14 politinių kalinių, tarp jų – žymus opozicionierius Siarhejus Cichanouskis, atvykęs gyventi į Lietuvą.
Tą kartą tarp išlaisvintųjų lietuvių nebuvo, tačiau užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tada „15min“ tvirtino, jog dedamos pastangos į šalį susigrąžinti tautiečius.
K. Budrys žada ir toliau dėti pastangas išlaisvinti Baltarusijoje likusius kalėti tautiečius
K. Budrys žada dėti tolesnes diplomatines pastangas, siekiant išlaisvinti Baltarusijoje likusius Lietuvos politinius kalinius.
„Mums tai yra prioritetas numeris vienas, kad jie visi grįžtų pas mus, dėl to mes toliau dirbsime“, – ketvirtadienį išplatintame vaizdo įraše sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
K. Budrio teigimu, priemonės siekiant kalinių išlaisvinimo „yra aiškios“.
„Mūsų efektyvi, aštri ir tikslinga sankcijų politika yra spaudimas režimui liautis kišti žmones į kalėjimus dėl politinių priežasčių“, – kalbėjo jis.
Ministro teigimu, taip pat svarbu remti Baltarusijos demokratinę opoziciją.
(be temos)