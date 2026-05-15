Baltrėnas: neslėpsiu – iššūkių šiek tiek yra

„Strateginiame lygmenyje mes turime patinę situaciją, kurioje strateginės iniciatyvos turbūt nei viena, nei kita pusė neturi. Tačiau yra, ukrainiečiai padarė didžiulį progresą su ilgo nuotolio smūgiais Rusijos teritorijoje, kas iš tikrųjų suteikia tam tikrus svertus pačiai Ukrainai bandyti pakreipti karo tėkmę“, – LRT radijui penktadienį sakė jis.
Kremliaus atakas atremti Ukraina pastaruoju metu vis smogia nuo sienos nutolusiems taikiniams Rusijoje.
Pasak R. Baltrėno, Rusijos situacija negerėja jos be perstojo veikiančiai gynybos pramonei siurbiant šalies išteklius.
„Rusija viduje turi tikrai rimtų problemų, vidinių iššūkių ne tiktai politiniame elite, kurie pradeda jau nesutarti ir matyti, kad tas ilgas karas jiems atnešė didžiulius nuostolius, bet ir tie patys Rusijos piliečiai. Jie jaučia įtampą, ilgo nuotolio smūgiai iš Ukrainos tą įtampą tiktai sutvirtina“, – kalbėjo NATO tarptautinio karinio štabo vadas.
„Ekonominė situacija po truputį ten blogėja, vidinės įtampos Rusijoje auga. Kiek tai užtruks ir kiek tai tęsis, šiuo momentu turbūt yra sunku prognozuoti“, – nurodė R. Baltrėnas.
Pasak karininko, iniciatyvos kamuolys yra Rusijos prezidento Vladimiro Putino pusėje, šiam žinant, kad Ukraina ir Vakarai pasiruošę derėtis, tačiau derybos turi vykti abiem pusėms palankiomis sąlygomis.
„O iš mūsų pusės privalome remti Ukrainą toliau, kuo daugiau priemonių, kurių prašo Ukraina, ir tai yra ta mūsų pareiga, kuri leis Ukrainai atsisėsti prie derybų stalo jai palankiomis sąlygomis ir derėtis dėl vienokio ar kitokio susitarimo“, – teigė R. Baltrėnas.
Kaip rašė BNS, Rusija šią savaitę pakartojo savo griežtus reikalavimus dėl karo Ukrainoje pabaigos, atmesdama paliaubų ar išsamių derybų galimybę, nebent Ukraina pasitrauktų iš savo rytinio Donbaso regiono.
Šie komentarai pasirodė praėjus mažiau nei savaitei po to, kai V. Putinas nedetalizuodamas paskelbė, kad daugiau nei ketverius metus trunkantis plataus masto karas „artėja prie pabaigos“.
Rusija dabar yra okupavusi apie penktadalį Ukrainos: visą Krymo pusiasalį, kurį aneksavo 2014 metais, didžiąją dalį rytinių Donecko ir Luhansko regionų, kartu vadinamų Donbasu, bei dideles pietinių Zaporižios ir Chersono regionų dalis.
Ji visus penkis regionus savinasi po skubotai surengtų referendumų, kuriuos tarptautinė bendruomenė laiko neteisėtais.
Savo ruožtu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmeta Rusijos reikalavimus, teigdamas, kad Kyjivo nusileidimas rusams prilygtų pasidavimui.
„Rizikos atgrasymui rytiniame flange šiuo metu nėra“
Žiniasklaidai skelbiant apie staiga atšauktą JAV karių dislokavimą Lenkijoje pagal planinę rotaciją bei Pentagonui iš Vokietijos ketinant išvesti dalį pajėgų, NATO tarptautinio karinio štabo vadas R. Baltrėnas pabrėžia, jog rizikos atgrasymui nėra.
„Komentuoti tai, kas visai neseniai buvo paskelbta, šiai dienai neturiu informacijos, bet galiu tik pasakyti tai, kad rizikos atgrasymui ir gynybai rytiniame flange šiuo metu nėra“, – LRT radijui penktadienį sakė jis.
Pastaruoju metu Jungtinės Valstijos koreguoja savo buvimą Europoje.
Pasak R. Baltrėno, į tai reaguodamos Europos Aljanso narės spartina gynybos finansavimą, įsigijimus.
„Tai tas balansas atitraukimo yra, neslėpsiu, kad yra šiek tiek iššūkių ir juos reikia spręsti, mes juos sprendžiame, bet šiuo momentu grįžtu prie to paties, kad rizikos atgrasymui ir gynybai rytiniame flange nėra“, – akcentavo jis.
Leidinys „The Wall Street Journal“ ketvirtadienį skelbė, kad JAV sustabdė daugiau nei 4 tūkst. karių dislokavimą Lenkijoje pagal planinę rotaciją. Teigiama, kad dalis įrangos ir personalo jau buvo pakeliui į Europą.
Šis pranešimas pasirodė po to, kai prieš kurį laiką Pentagonas paskelbė apie planus iš Vokietijos išvesti 5 tūkst. JAV karių.
R. Baltrėno teigimu, pajėgumai yra užpildyti bei paskirstyti remiantis NATO gynybiniais planais, o JAV administracijos sprendimai šiai dienai įtakos tam neturi.