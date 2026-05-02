Bažnyčia prašo pigios elektros: rankos net violetinės nuo šalčio

Šėtos klebonas miestelio bažnyčioje mišias laiko kasryt ir savaitgaliais.
Gyvena taupiai, ne per šviesiai – pilnos bažnyčios nebūna, laidotuvių mažai, krikštynų ir vestuvių beveik nepasitaiko.
„Rankos sušalusios, net violetinės nuo šalčio“, – sakė klebonas Robertas Gedvydas Skrinskas.
Bažnyčia įšalusi, neatšylanti, nes niekada nešildoma. Tik mažas elektrinis radiatorius zakristijoje ties stalu, pora kvarcinių lempų giedotojams.
„Ir kentėjau, nuo žiemos ir sąnariai išsisuka, kreivi pasidaro. Matot, tikintieji gali pirštines užsidėti, o kunigas per mišias pirštinių negali“, – pasakojo R. G. Skrinskas.
Iš esmės elektra bažnyčioje naudojama tik apšvietimui ir vargonams.
„Aš turiu tris parapijas. Lančiūnavos parapijoje sumažinau iki minimumo – 4 kW tik galią. Už kovą sąskaita atėjo už pačią 1,63 euro. Už pačią galią – 15,11 eurų. Tai dešimt kartų daugiau negu už pačią elektrą“, – aiškino R. G. Skrinskas.
Dvasininkas nemato logikos už galią mokėti dešimt kartų daugiau negu už sunaudotą elektrą.
„Surenkame mes, pavyzdžiui, sausį, vasarį, kovą 15–30 eurų, nes ateina penki–šeši žmonės. Už tuos pinigus turime mokėti septynis mėnesius vien už galią“, – teigė R. G. Skrinskas.
Anot klebono, bažnyčia su elektros įkainiais laikoma kaip gamykla ar verslo objektas, nors daugelyje Europos šalių bažnyčioms taikomos lengvatos.
Beveik prieš metus dvasininkas kreipėsi į Vyriausybę dėl elektros galios mokesčio lengvatų bažnyčioms. Tačiau Vyriausybė laišką persiuntė trims pavaldžioms ministerijoms, šios kunigui nieko konkretaus neatrašė, todėl klebonas Vyriausybei toliau rašo.
„Tai vėl Vyriausybė persiuntė trims ministerijoms... Tai jūs atsakykite kaip nors“, – sakė R. G. Skrinskas.
Šėtos gyventojų bažnyčios mokesčiai nespaudžia.
„Nenoriu lįsti į tokius reikalus, neįsivaizduoju. Šiaip elektros gal reikėtų sumažinti, nes nebe tie laikai, žmonių tiek neina į bažnyčią“, – sakė vyras.
„Aš, pavyzdžiui, pernai metais 100 eurų daviau, už mišias už tėvus – 50, kai eini Velykoms, Kalėdoms, ten renka po 10 eurų“, – pasakojo kitas gyventojas.
Energetikos ministerija su Šėtos klebono Roberto Skrinsko prašymais, sako, susipažinusi, atsakymą atsiuntė raštu.
„Energetikos ministerija nesvarsto dėl elektros galios mokesčių lengvatų įvedimo religinėms bendruomenėms, tačiau siūlo alternatyvą – nemokamai susimažinti leistiną naudoti galią“, – teigiama Energetikos ministerijos atsakyme.
Ministerijos teigimu, tam tikslui nuo šių metų sausio įsigaliojo energetikos ministro įsakymas, leidžiantis nemokamai atsisakyti galios pertekliaus ir taip susimažinti elektros sąskaitas.
