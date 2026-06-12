Birštonas ir Alytus švęs miestų gimtadienius, Kretingoje prasideda senosios muzikos festivalis

„Šiemet šventė ypatinga – minime garbingą Birštono 180 metų jubiliejų. Tai puiki proga kartu prisiminti mūsų kurorto istoriją, pasidžiaugti jo pasiekimais ir kurti naujus prisiminimus. Kviečiu atvykti su šeimomis, draugais ir svečiais. Tegul ši jubiliejinė šventė tampa mūsų visų bendrystės, pasididžiavimo Birštonu ir vasaros pradžios švente“, – teigė miesto merė Nijolė Dirginčienė.
Šventės metu eisenos dalyvius į savivaldybės aikštę lydės Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, o šventės atidaryme dalyvaus atlikėjai Donatas Montvydas ir Jurgis Brūzga.
Taip pat pirmą kartą kurorte bus galima išvysti šviesos instaliaciją „Galaktika“, stebėti tradicinį oreivių ugnies paradą kurorto gatvėmis, kurio metu pasirodys moto akrobatas Nerijus Malinauskas.
Nemune šeštadienį varžysis Lietuvos vandens motociklų čempionato II etapo „Birštono taurė“ dalyviai, o vėliau vyks iškilmingas laivų ir vandens motociklų paradas nuo Vytauto kalno iki Vasaros estrados.
Birželio 12–14 dienomis Alytus minės 445-ąjį miesto gimtadienį, o viena ryškiausių šventės dalių tradiciškai taps penktadienį vyksianti eisena „Žalia banga“.
Organizatoriai į ją kviečia jungtis miesto įstaigas, organizacijas, bendruomenes, įmones bei kolektyvus. Anot jų, eisenos dalyvių viso maršruto metu lauks įvairios staigmenos, muzika ir pramogos.
Be kita ko, kaip ir kasmet, bus išrinkti bei apdovanoti originaliausiai, kūrybiškiausiai ir įspūdingiausiai eisenai pasiruošę dalyviai.
Miesto gimtadienio šventės metu alytiškių ir miesto svečių taip pat lauks koncertai, mugė, sporto renginiai, veiklos vaikams, fotografavimosi erdvės, maisto zona, dviračių žygis, maratonas.
Tuo metu Kretingoje penktadienį prasideda tarptautinis senosios muzikos Karolštato festivalis.
Pasak organizatorių, tai bendras kūrybinis rezultatas, kuriame susijungs menininkai, mėgėjų kolektyvai ir išskirtiniai atlikėjai, atskleisiantys skirtingų epochų kultūrą.
„Šiemet sukanka 405 metai nuo Kretingos (Karolštato) rotušės – vieno svarbiausių Žemaitijos savivaldos ir pilietiškumo ženklų – pastatymo ir 180 metų nuo jos nugriovimo. Festivalio metu, tik vienam savaitgaliui, šis miesto savivaldos simbolis atgis per muzikos, šokio, teatro, šviesų ir vizualinio meno performansus bei instaliacijas ir taps pagrindiniu šventės akcentu“, – teigė festivalio idėjos autorius, režisierius Nerijus Gedminas.
Renginys bus atidarytas performansu „Iš sapnų ir legendų“ Rotušės aikštėje. Po atviru dangumi skambės Kristijono Lučinsko sukurta baroko, renesanso ir šiuolaikinius motyvus sujungsianti muzika, pasirodys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto ir Kretingos jaunieji šokėjai.
Festivalio organizatoriai siekia, kad Rotušės aikštė šiomis dienomis taptų ne tik renginių erdve, bet ir gyvu miesto istorijos, laisvės bei bendruomenės simboliu.
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