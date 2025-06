Birželio 10-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.44 val., leidžiasi 21.53 val. Dienos ilgumas 17.09 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 3.22 val., teka 22.06 val.

Vardadieniai:

Diana, Galindas, Liutgardas, Margarita, Nikandras, Pelagija, Vingailė

Birželio 10-oji Lietuvos istorijoje:

1921 — gimė poetas, kalbininkas, poliglotas, humanitarinių mokslų (filologijos) daktaras Vytautas Sirtautas. Mirė 2008 m.

1934 — Naujamiestyle (dabar Kudirkos Naumiestis) atidengtas paminklas Vincui Kudirkai, kurį sukūrė Vincas Grybas.

1999 — prisiekė Rolando Pakso vadovaujama Vyriausybė.

2013 — Norvegijos sostinėje Osle Lietuvos režisieriui Oskarui Koršunovui įteiktas geriausio režisieriaus prizas už spektaklį pagal Henriko Ibseno „Perą Giuntą“.

Birželio 10-oji pasaulio istorijoje:

1610 — Manheteno saloje (dabartinis Niujorkas, JAV) išsilaipino pirmieji olandų naujakuriai.

1793 — Paryžiuje (Prancūzija) atidarytas pirmasis pasaulyje zoologijos sodas.

1832 — gimė vokietis Nikolaus August Otto (Nikolas Augustas Otas), išradęs keturtaktį vidaus degimo variklį.

1865 — Miunchene (Vokietija) įvyko Richardo Vagnerio operos „Tristanas ir Izolda“ premjera.

1909 — pirmą kartą laivybos istorijoje praktiškai panaudotas nelaimės — SOS — signalas.

1926 — mirė garsusis ispanų architektas Antonio Gaudi (Antonijus Gaudis). Vienas žymiausių jo statinių — neužbaigta katedra Barselonoje Sagrada Familia, statoma jau daugiau nei 100 metų (nuo 1882 m., o planuojama baigti 2026 m.). Gimė 1852 m.

1940 — Italija Vokietijos sąjungininkės teisėmis įsitraukė į II pasaulinį karą.

1946 — referendumu Italijoje šalis paskelbta respublika; karalius Umberto (Umbertas) atsistatydino po trijų dienų.

1947 — „Saab“ pagamino pirmąjį automobilį.

1990 — buvęs JAV nacionalinio saugumo patarėjas John Poindexter (Džonas Poindeksteris) nuteistas pusmetį kalėti už dalyvavimą ginklų prekybos sandėryje.

1998 — prezidentas Nursultanas Nazarbajevas iškilmingai inauguravo naująją Kazachstano sostinę Astaną.

2013 — Rusija oficialiai sutiko grąžinti Austrijai Esterhazy (Esterhazių) biblioteką – beveik tūkstančio senovinių knygų neįkainojamą kolekciją, kurią 1945 metais konfiskavo sovietų kariai.

Birželio 10-oji šou pasaulyje:

1964 — gimė grupės „Smashing Pumpkins“ būgnininkas Jimmy Chamberlain (Džimis Čemberlenas).

1964 — įrašų studija „Capitol Records“ išleido britų legendinės grupės „The Beatles“ singlą „A Hard Days Night“ ir albumą tuo pačiu pavadinimu.

1965 — gimė „Estee Lauder“ modelis ir aktorė Elizabeth Hurley (Elizabet Harlei).

1967 — išleistas Stevie Wonder (Styvo Vonderio) albumas „I Was Made To Love Her“.

2004 — Ray Charles (Rėjus Čarlzas), kuris įveikęs skurdą ir potraukį heroinui, nepaisydamas aklumo padėjo soulo muzikos pamatus ir tapo vienu populiariausių Amerikos dainininku, mirė po ilgos kovos su kepenų liga.

2012 — popmuzikos žvaigždė Lady Gaga (Leidi Gaga) per koncertą Naujojoje Zelandijoje patyrė smegenų sukrėtimą, kai vienas šokėjas netyčia tvojo jai į galvą metaliniu strypu.