Rugpjūčio 12-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.46 val., leidžiasi 21.01 val. Dienos ilgumas 15.15 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 9.49 val., teka 21.56 val.
Vardadieniai:
Aiškutė, Hiliarija, Klara, Laimona, Laimonas, Radegunda, Tiberijus
Datos:
Tarptautinė jaunimo diena
Pasaulinė dramblių diena
Rugpjūčio 12-oji Lietuvos istorijoje:
1871 — gimė pianistas Ignas Prielgauskas. Mirė 1956 m.
1923 — gimė poetė, prozininkė, aktorė ir režisierė Birutė Pūkelevičiūtė. Mirė 2007 m.
1926 — mirė politikas ir inžinierius Petras Vileišis. Gimė 1851 m.
1931 — gimė kompozitorius, pedagogas, dirigentas Mikas Vaitkevičius.
1932 — gimė kalbininkas Vitas Labutis.
1938 — gimė dailininkė ir grafikė Rasa Dočkutė, iliustravusi keliolika vaikų rašytojų knygų.
1989 — atkurta Lietuvos socialdemokratų partija, veikusi dar tarpukario Lietuvoje iki jos uždraudimo.
2000 — Vilniaus oro uoste pasieniečiai sulaikė Švedijos pilietį Ay Ali, kurio paiešką už terorizmą ir kitus sunkius nusikaltimus buvo paskelbusios kelios užsienio valstybės.
2013 — lietuviškas filmas (režisieriaus Igno Jonyno „Lošėjas“) pirmą kartą pateko į San Sebastiano kino festivalį Ispanijoje.
2014 — eidamas 91-uosius metus mirė garsus XX a. 6–8 dešimtmečių Lietuvos režisierius ir pedagogas Henrikas Vancevičius.
2014 — į Lietuvos banko saugyklą Vilniuje atgabentos pirmosios mūsų šalyje nukaldintos lietuviškos eurų monetos.
Rugpjūčio 12-oji pasaulio istorijoje:
1827 — mirė anglų poetas ir tapytojas William Blake (Viljamas Bleikas).
1848 — mirė anglų inžinierius George Stephenson (Džordžas Styvensonas). 1815 m. jis sukonstravo pirmąjį geležinkelį ir išrado pirmąjį praktišką garų varomą bėginį lokomotyvą. 1825 m. pagal jo projektą buvo nutiesta pirmoji geležinkelio linija. 1829 m. nuo Mančesterio iki Liverpulio buvo nutiestas geležinkelis. Garvežio greitis tuo metu siekė 46 kilometrus per valandą.
1851 — Isaac Singer (Izaokui Zingeriui) buvo išduotas dviejų galvučių siuvimo mašinos patentas.
1877 — Thomas Edison (Tomas Edisonas) išrado fonografą ir padarė pirmąjį garso įrašą.
1877 — Asap Hal (Asaph Hall) atrado Marso išorinį palydovą Deimą.
1887 — gimė austrų fizikas, Nobelio premijos už teorinius pasiekimus kvantinėje mechanikoje laimėtojas Erwin Schrodinger (Ervinas Šriodingeris).
1898 — pasirašius taikos protokolą, pasibaigė Ispanijos-JAV karas.
1898 — JAV aneksavo Havajus.
1922 — mirė airių partijos „Sinn Fein“ lyderis bei jos įkūrėjas Arthur Griffith (Artūras Grifitas).
1925 — gimė Gineso rekordų knygos įkūrėjai dvyniai Norris McWhirter (Noris Makvirteris) ir Ross McWhirter (Rosas Makvirteris).
1927 — gimė garsus violončelininkas ir dirigentas Mstislav Rostropovič (Mstislavas Rostropovičius).
1944 — II-ojo Pasaulinio karo metu, vykdydamas slaptą misiją, lėktuvo katastrofoje žuvo JAV Prezidento John F. Kennedy (Džono F. Kenedžio) brolis pilotas Joseph P. Kennedy (Džozefas P. Kenedis).
1949 — pasirašyta Ženevos konvencija dėl civilių apsaugos karo metu.
1953 — Sovietų Sąjunga slaptai išbandė savo pirmąją hidrogeninę bombą.
1955 — mirė vokiečių rašytojas Thomas Mann (Tomas Manas), Nobelio premijos laureatas. Gimė 1875 m.
1964 — mirė britų rašytojas bei žurnalistas Ian Lancaster Fleming (Janas Lankasteris Flemingas). Jis žinomas kaip James Bond (Džeimso Bondo) charakterio autorius, parašęs 12 romanų bei 9 trumpas istorijas apie Bondo nuotykius. Gimė 1908 m.
1969 — „Boston Celtics“ krepšinio komanda buvo parduota už 6 milijonus dolerių. Tuo metu tai buvo didžiausia suma, kada nors sumokėta už profesionalią krepšinio komandą.
1972 — paskutiniai Amerikos sausumos pajėgų būriai paliko Vietnamą.
1981 — IBM pristatė personalinį kompiuterį.
1985 — „Japonijos avialinijų“ Boingas 747 sudužo kalnuose. Žuvo 520 žmonių.
1998 — Šveicarijos bankai sutiko sumokėti 1,25 milijardų dolerių kompensaciją Antrojo pasaulinio karo holokausto aukoms.
2000 — Barenso jūroje nuskendo rusų povandeninis atominis laivas „Kursk“.
2022 — britų rašytojas Salmanas Rushdie (Salmanas Rašdis), dėl savo kūrybos sulaukęs Irano grasinimų jį nužudyti ir priverstas slapstytis, buvo užpultas ir sužeistas peiliu į kaklą ir pilvą per renginį Niujorko valstijos vakarinėje dalyje.
Rugpjūčio 12-oji šou pasaulyje:
1939 — gimė amerikiečių kino ir televizijos aktorius Gerge Hamilton (Džordžas Hamiltonas).
1949 — gimė Mark Knopfler (Markas Knopfleris), grupės „Dire Straits“ muzikantas.
1959 — gimė dainininkė Suzanne Vega (Siuzan Vega).
1966 — John Lennon (Džonas Lenonas) spaudos konferencijoje Čikagoje atsiprašė už savo frazę, jog „bitlai populiaresni už Jėzų“.
1967 — Didžiojoje Britanijoje Vindzoro Džiazo ir bliuzo festivalyje debiutavo grupė „Fleetwood Mac“.
1993 — JAV grupė „Red Hot Chili Peppers“ vietoje gitaristo Arik Marshall (Ariko Maršalo) pakvietė Jesse Tobias (Džesį Tobijasą), kurį po trijų mėnesių pakeitė Dave Navarro (Deivas Navaras).
1994 — Niujorko valstijoje įvyko 25-ųjų Vūdstoko metinių paminėjimas „Woodstock“.
2007 — Jungtinėse Valstijose mirė Merv Griffin (Mervas Grifinas), garsus televizijos prodiuseris ir laidų vedėjas, tokių visame pasaulyje populiarių žaidimų kaip „Jeopardy“ ir „Wheelof Fortune“ („Stebuklų laukas“) išradėjas.
2014 — būdama 89-erių metų Niujorke mirė Holivudo aukso amžiaus legenda Lauren Bacall (Loren Bekol).
